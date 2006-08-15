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То Ли ещё будет

Постановлением правительства Узбекистана государственная доля в уставном капитале компании «Узбекгидроэнерго» передана в доверительное управление Фонду «Цифровое доверие», патронируемому Национальным агентством проектного управления (НАПУ). Ранее тому же фонду делегировано управление государственной долей оператора мобильной связи Universal Mobile Systems (UMS). Кроме того, днями НАПУ поставили «на откорм» Джизакскую область республики с целью вывода её в число лидеров социально-экономического развития.

В то же время НАПУ лишили права комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов, регулирования оценочной деятельности имущества, лицензирования архитектурно-градостроительной документации, экспертизы в области государственных закупок. Эти функции были возвращены профильным министерствам и ведомствам.

Напомним, что директором НАПУ 10 января назначен потомок земледельцев колхоза «Полярная Звезда» Дмитрий Ли, ранее трудившийся на посту заместителя директора этого же агентства. В бытность правления первого президента Узбекистана Д. Ли на шесть лет покинул страну. Потребность во временной передислокации была обусловлена принципиальными расхождениями во взглядах на жизнь и бизнес, возникшими между ним и влиятельным государственным служащим в погонах.

 

 

То Ли ещё будет


Соб. инф.



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Просмотров: 489     16 января 2019


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