Червь сомнений



11 января 2019 года был опубликован Указ президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации», согласно которому земли несельскохозяйственного назначения можно будет приватизировать, и земля станет собственностью. Это действительно большой прорыв в реформах, способный дать толчок ускоренному развитию экономики и общества в целом.



Вместе с тем, прочитав указ несколько раз, а также сравнив его с проектом постановления президента от 17.10.2018 года, опубликованным для обсуждения, я понял, что не все так однозначно. Декларируемая цель - совершенствование процессов урбанизации, выражающихся в росте городских поселений и распространении городского образа жизни на все население. Но рост городов и городских поселений связан, прежде всего, с индустриализацией, созданием новых рабочих мест. Сама по себе урбанизация в той форме, что предусмотрена документом, не обеспечит рост благосостояния населения.



Я - за частную собственность на землю, за естественный рост городов, но ряд моментов меня насторожил. К примеру, что такое «принципиально новая жилищная политика, предусматривающая специальные меры поддержки инвестиций»? Возникает вопрос, а почему специальными мерами не поддержать инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру? Почему предпочтение отдается поддержке инвестиций именно в жилищное строительство?



Удивил и тезис о привлечении финансовых ресурсов субъектов предпринимательства. Что это значит? Каким образом будут привлекать средства предпринимателей, хотят ли этого сами предприниматели?



В указе речь идет о формировании условий для гражданского оборота земельных участков. Когда они будут сформированы – неизвестно. Был указ президента Узбекистана от 24.07.2006 года № УП3780 «О приватизации земельных участков». Прошло двенадцать лет, но он так и остался невыполненным. Есть опасение, что приватизация земельных участков превратится в сбор денежных средств для застройщиков.



Крайне расплывчата формулировка о создании условий для беспрепятственного перемещения населения из сельской местности в города путем совершенствования административного регулирования миграционных процессов. Не хотелось бы думать о сносе домов в сельских поселениях и принудительном переселении сельских жителей в многоэтажки с навязыванием им ипотечного кредита. Лично я склоняюсь к тому, что сельские жители будут считаться горожанами при условиях покупки жилья в новостройках. Как в Ташкенте. Массовая миграция населения из сельской местности в города без создания новых рабочих мест и расширения социальной инфраструктуры (школы, больницы, детсады) увеличит количество безработных, осложнит криминогенную обстановку, будет способствовать люмпенизации населения и кратно увеличит нагрузку на инфраструктуру.



Президент поручил правительству подготовить и внести в Законодательную палату парламента проект Закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Здесь ключевые слова «несельскохозяйственного назначения». Дело в том, что в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса земельный фонд подразделяется на 8 категорий. Кроме земель сельскохозяйственного назначения, это земли населенных пунктов - городов и поселков, а также земли промышленности, транспорта, связи, обороны и т.д. Есть еще земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, земли историко-культурного назначения, земли лесного и водного фонда, земли запаса. В указе нет прямого запрета на приватизацию этих земель, но в законе он должен быть непременно.



Еще одна новация вызывает серьезную озабоченность. Это - право органов власти предоставлять Фонду развития урбанизации неиспользуемые или неэффективно используемые здания и сооружения, которые будут считаться приватизированными (кем?), и их в дальнейшем реализуют застройщикам.



В настоящее время действует статья 191 Гражданского кодекса «О бесхозяйной вещи». Если у здания или строения нет собственника или собственник неизвестен, только по истечении трех лет допускается обращение в суд о признании данного имущества государственным. Если отойти от этого ограничения, откроется широчайший простор для произвола, злоупотреблений и коррупции. Понятие «неэффективное использование» - очень субъективное. К примеру, если цех предприятия простаивает из-за отсутствия сырья, можно посчитать, что его здание неэффективно используется. Если в одноэтажном доме проживают пять человек, а на этом месте можно построить многоэтажный дом, где будет проживать 50 человек, этот факт тоже можно отнести к неэффективному использованию. Эффективно или неэффективно использовать свое имущество - неотъемлемое право собственника. Нет в законодательстве других стран нормы по изъятию неэффективно используемого недвижимого имущества. По крайней мере, мне подобное неизвестно.

Григорий Борисов, юрист.



Вместе с тем, прочитав указ несколько раз, а также сравнив его с проектом постановления президента от 17.10.2018 года, опубликованным для обсуждения, я понял, что не все так однозначно. Декларируемая цель - совершенствование процессов урбанизации, выражающихся в росте городских поселений и распространении городского образа жизни на все население. Но рост городов и городских поселений связан, прежде всего, с индустриализацией, созданием новых рабочих мест. Сама по себе урбанизация в той форме, что предусмотрена документом, не обеспечит рост благосостояния населения.Я - за частную собственность на землю, за естественный рост городов, но ряд моментов меня насторожил. К примеру, что такое «принципиально новая жилищная политика, предусматривающая специальные меры поддержки инвестиций»? Возникает вопрос, а почему специальными мерами не поддержать инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру? Почему предпочтение отдается поддержке инвестиций именно в жилищное строительство?Удивил и тезис о привлечении финансовых ресурсов субъектов предпринимательства. Что это значит? Каким образом будут привлекать средства предпринимателей, хотят ли этого сами предприниматели?В указе речь идет о формировании условий для гражданского оборота земельных участков. Когда они будут сформированы – неизвестно. Был указ президента Узбекистана от 24.07.2006 года № УП3780 «О приватизации земельных участков». Прошло двенадцать лет, но он так и остался невыполненным. Есть опасение, что приватизация земельных участков превратится в сбор денежных средств для застройщиков.Крайне расплывчата формулировка о создании условий для беспрепятственного перемещения населения из сельской местности в города путем совершенствования административного регулирования миграционных процессов. Не хотелось бы думать о сносе домов в сельских поселениях и принудительном переселении сельских жителей в многоэтажки с навязыванием им ипотечного кредита. Лично я склоняюсь к тому, что сельские жители будут считаться горожанами при условиях покупки жилья в новостройках. Как в Ташкенте. Массовая миграция населения из сельской местности в города без создания новых рабочих мест и расширения социальной инфраструктуры (школы, больницы, детсады) увеличит количество безработных, осложнит криминогенную обстановку, будет способствовать люмпенизации населения и кратно увеличит нагрузку на инфраструктуру.Президент поручил правительству подготовить и внести в Законодательную палату парламента проект Закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Здесь ключевые слова «несельскохозяйственного назначения». Дело в том, что в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса земельный фонд подразделяется на 8 категорий. Кроме земель сельскохозяйственного назначения, это земли населенных пунктов - городов и поселков, а также земли промышленности, транспорта, связи, обороны и т.д. Есть еще земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного назначения, земли историко-культурного назначения, земли лесного и водного фонда, земли запаса. В указе нет прямого запрета на приватизацию этих земель, но в законе он должен быть непременно.Еще одна новация вызывает серьезную озабоченность. Это - право органов власти предоставлять Фонду развития урбанизации неиспользуемые или неэффективно используемые здания и сооружения, которые будут считаться приватизированными (кем?), и их в дальнейшем реализуют застройщикам.