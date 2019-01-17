Перемены радуют



Как быстротечен мир, переменам подвержен даже консервативный до недавнего времени Узбекистан. Подтверждением тому - изменения в деятельности консульского отдела посольства Узбекистана в Москве. Последний раз автору этих строк пришлось побывать здесь в 2015 году. Что запомнилось? Внушительные очереди, большое число посредников, 8-9 охранников в камуфляже, зорко и агрессивно за всеми наблюдавшими и делающие посетителям достаточно грубые замечания.



Что изменилось? Исчезли внушительные очереди и посредники, назойливо предлагающие свои услуги. В 8 утра у дверей консульства очередь из пяти человек, к 9 утра, когда двери консульского отдела открывают, количество посетителей возросло до 10-ти. Сертификаты на возвращение в Узбекистан начали выдавать с 9.00, остальные окошки заработали с 10.00.



К 10.00 количество посетителей возросло до 25-30 человек, и на протяжении последующих 4-5 часов эта цифра не изменилась. Одни посетители, решив свои вопросы, либо получив консультацию, уходили, другие подходили. Отчетливо наблюдалась хорошая пропускная способность.



Сотрудники консульского отдела принимали граждан в 5-ти окошках, плюс касса (принимают к оплате как американские доллары, так и рубли), работают слаженно и четко, порой по несколько раз объясняя обратившимся прописные истины.



С какими же вопросами обращались посетители в этот морозный день? Утеря паспорта, сдача документов на получение сертификата на возвращение в Узбекистан. Обмен паспортов старого образца, постановка на консульский учёт, получение так называемых «киндер -паспортов» на детей.



Достаточно многочисленная группа посетителей сдавали документы на выход из гражданства. Процедура муторная, требует объемный комплект документов (копий и оригиналов, нотариально заверенных). Кстати, теперь работники консульского отдела по первой просьбе и совершенно бесплатно выдают посетителям нужные для заполнения бланки. Четыре года назад такого не наблюдалось.



Было достаточно много людей, подавших заявление на выход из гражданства Узбекистана и ожидавших указа президента. Выходом из гражданства могли порадоваться те, кто подавал заявление в 2014, 2015 годах, редко, кто в 2016 году.



Отдельная категория граждан, посетивших консульский отдел – это те, у кого никогда не было зеленого паспорта, но в графе «Место рождения» стоит: «УзССР» либо «Республика Узбекистан». Есть такой документ – справка о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан. Стоит она 30-35 долларов США, сроки получения - от 3 до 6 месяцев.



Чего не хватало? Отдельного небольшого детского уголка, с тёплым ковром и красочными мягкими игрушками. В части госучреждений РФ это уже норма. Взрослые могут заставить себя ждать, а детям это дается непросто.



Автор постарался быть объективным, осталось ощущение, что гражданам Узбекистана комфортно и спокойно на территории консульского отдела. Единственное, о чем сожалею, - не хватило времени на посещение памятника первому президенту Узбекистана. Ладно, в другой раз.



Джалалиддин

Что изменилось? Исчезли внушительные очереди и посредники, назойливо предлагающие свои услуги. В 8 утра у дверей консульства очередь из пяти человек, к 9 утра, когда двери консульского отдела открывают, количество посетителей возросло до 10-ти. Сертификаты на возвращение в Узбекистан начали выдавать с 9.00, остальные окошки заработали с 10.00.К 10.00 количество посетителей возросло до 25-30 человек, и на протяжении последующих 4-5 часов эта цифра не изменилась. Одни посетители, решив свои вопросы, либо получив консультацию, уходили, другие подходили. Отчетливо наблюдалась хорошая пропускная способность.Сотрудники консульского отдела принимали граждан в 5-ти окошках, плюс касса (принимают к оплате как американские доллары, так и рубли), работают слаженно и четко, порой по несколько раз объясняя обратившимся прописные истины.С какими же вопросами обращались посетители в этот морозный день? Утеря паспорта, сдача документов на получение сертификата на возвращение в Узбекистан. Обмен паспортов старого образца, постановка на консульский учёт, получение так называемых «киндер -паспортов» на детей.Достаточно многочисленная группа посетителей сдавали документы на выход из гражданства. Процедура муторная, требует объемный комплект документов (копий и оригиналов, нотариально заверенных). Кстати, теперь работники консульского отдела по первой просьбе и совершенно бесплатно выдают посетителям нужные для заполнения бланки. Четыре года назад такого не наблюдалось.Было достаточно много людей, подавших заявление на выход из гражданства Узбекистана и ожидавших указа президента. Выходом из гражданства могли порадоваться те, кто подавал заявление в 2014, 2015 годах, редко, кто в 2016 году.Отдельная категория граждан, посетивших консульский отдел – это те, у кого никогда не было зеленого паспорта, но в графе «Место рождения» стоит: «УзССР» либо «Республика Узбекистан». Есть такой документ – справка о непринадлежности к гражданству Республики Узбекистан. Стоит она 30-35 долларов США, сроки получения - от 3 до 6 месяцев.Чего не хватало? Отдельного небольшого детского уголка, с тёплым ковром и красочными мягкими игрушками. В части госучреждений РФ это уже норма. Взрослые могут заставить себя ждать, а детям это дается непросто.Автор постарался быть объективным, осталось ощущение, что гражданам Узбекистана комфортно и спокойно на территории консульского отдела. Единственное, о чем сожалею, - не хватило времени на посещение памятника первому президенту Узбекистана. Ладно, в другой раз.