Зарубежное образование приветствуется



Постановлением президента Узбекистана с 1 марта 2019 года вводится новый порядок признания и нострификации документов об образовании, выданных в зарубежных странах, который существенно облегчает и упрощает эту процедуру.



Постановление фактически снимает все имевшиеся ранее ограничения при приеме на работу граждан Узбекистана и иностранных граждан, получивших образование за границей. Он также устраняет негласно существовавшее неравенство при приеме на работу. Отныне работодатель, включая государственные учреждения, будет ориентироваться только на знания претендента, его личные качества, а не страну или вуз, в котором он получил диплом.







