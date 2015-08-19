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Зарубежное образование приветствуется

Постановлением президента Узбекистана с 1 марта 2019 года вводится новый порядок признания и нострификации документов об образовании, выданных в зарубежных странах, который существенно облегчает и упрощает эту процедуру.

Постановление фактически снимает все имевшиеся ранее ограничения при приеме на работу граждан Узбекистана и иностранных граждан, получивших образование за границей. Он также устраняет негласно существовавшее неравенство при приеме на работу. Отныне работодатель, включая государственные учреждения, будет ориентироваться только на знания претендента, его личные качества, а не страну или вуз, в котором он получил диплом.

Зарубежное образование приветствуется


Соб. инф.



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Просмотров: 254     17 января 2019


Пересечения по теме
  • Образование доступно только богатым 19 августа 2015 в рубрике Факт
  • Бедным образование недоступно 22 августа 2016 в рубрике Факт


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