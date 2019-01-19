Признание заслуг



В связи с предстоящим визитом президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева в ФРГ руководство Международного секретариата Международного Общества Прав Человека (МОПЧ, Германия) сделало заявление следующего содержания.



Пребывание Ш. М. Мирзиёева в качестве главы государства неотъемлемо от позитивных преобразований в общественно-политической, социальной, религиозной плоскостях. Это неоднократно отмечено в заявлениях президента МОПЧ профессора Т. Ширмахера. В Узбекистане кардинальным образом изменилось отношение к проблеме прав человека, государственным и негосударственным правозащитным организациям, их институтам. Пример тому - Самаркандский форум, посвящённый 70-летию принятия ООН Всемирной Декларации Прав Человека. Немаловажным фактом является конструктивное участие в организации и работе Форума международных представительств ООН, ОБСЕ, зарубежных посольств и миссий, аккредитованных в Узбекистане, представительств ЮСАИД, Хьюман Райтс Вотч, Амнести Интернешнл.



Гуманитарные инициативы президента Ш. М. Мирзиёева связаны: с освобождением и реабилитацией писателя М. Махмудова, за освобождение которого МОПЧ обращался к руководству Узбекистана в 1996 году, затем с мая 2008 г. регулярно; предпринимателя и организатора международного любительского бокса Г. Рахимова, который в 2018 году избран президентом АИБФ; предпринимателя и основателя первого в Узбекистане коммерческого банка Р. Усманова, за освобождение которого из мест заключения МОПЧ обращался с мая 2008 года неоднократно.



Фундаментальные инициативы президента Ш. М. Мирзиёева получили международное признание. МС МОПЧ надеется и выражает уверенность в дальнейших тесных контактах между Германией и Узбекистаном в интересах наших народов.



Международный Секретариат МОПЧ



Пребывание Ш. М. Мирзиёева в качестве главы государства неотъемлемо от позитивных преобразований в общественно-политической, социальной, религиозной плоскостях. Это неоднократно отмечено в заявлениях президента МОПЧ профессора Т. Ширмахера. В Узбекистане кардинальным образом изменилось отношение к проблеме прав человека, государственным и негосударственным правозащитным организациям, их институтам. Пример тому - Самаркандский форум, посвящённый 70-летию принятия ООН Всемирной Декларации Прав Человека. Немаловажным фактом является конструктивное участие в организации и работе Форума международных представительств ООН, ОБСЕ, зарубежных посольств и миссий, аккредитованных в Узбекистане, представительств ЮСАИД, Хьюман Райтс Вотч, Амнести Интернешнл.Гуманитарные инициативы президента Ш. М. Мирзиёева связаны: с освобождением и реабилитацией писателя М. Махмудова, за освобождение которого МОПЧ обращался к руководству Узбекистана в 1996 году, затем с мая 2008 г. регулярно; предпринимателя и организатора международного любительского бокса Г. Рахимова, который в 2018 году избран президентом АИБФ; предпринимателя и основателя первого в Узбекистане коммерческого банка Р. Усманова, за освобождение которого из мест заключения МОПЧ обращался с мая 2008 года неоднократно.Фундаментальные инициативы президента Ш. М. Мирзиёева получили международное признание. МС МОПЧ надеется и выражает уверенность в дальнейших тесных контактах между Германией и Узбекистаном в интересах наших народов.