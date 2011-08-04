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Прошло и не было - равны между собой

22 января завершился официальный визит президента Узбекистана в Германию. Примечательно, что немецкие издания, проинформировавшие читателей о визите, отметили позитивные изменения, произошедшие в Узбекистане после избрания на пост главы государства Шавката Мирзиёева, выразив надежду на улучшение взаимоотношений двух государств на политическим, экономическом и гуманитарном поле.

К примеру, публикация Suddeutsche Zeitung вышла под заголовком «Центральноазиатская перестройка».

Издание Der Tagesspiegel озаглавило материал: «Узбекистан пытается преодолеть диктатуру». И далее: «Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев делает многое иначе, чем его предшественник. Наибольших успехов страна достигла в области экономических реформ».

Finanznachrichten.de: «Меркель положительно отзывается о реформах в Узбекистане и предлагает больше инвестировать в эту страну».

Finanzen.net: «Канцлер Германии пообещала Узбекистану на основании начавшихся политических реформ благожелательное рассмотрение дальнейших инвестиций».

Восточный комитет немецкой промышленности: «В рамках бизнес-форума 14.1.2019 г. подписано более дюжины соглашений между немецкими и узбекскими предприятиями и организациями на сумму свыше 4-х миллиардов долларов. Несколько немецких банков договорились о предоставлении кредитных линий узбекским банкам для финансирования проектов в Узбекистане».

Да, тексты начисто лишены восторгов и восклицательных знаков, но само по себе ровное отношение германской прессы к визиту президента Узбекистана, особенно в контексте недавнего прошлого, – уже достижение.

Как это у Гёте? «Прошло и не было - равны между собой»...

Прошло и не было - равны между собой


Соб. инф.



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Просмотров: 141     23 января 2019


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