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Своих баранов попутали с государственными

В начале этого года в Ташкенте произошло знаменательное событие - открылся «Пойтахт банк». По сообщению пресс-службы администрации Ташкента и СМИ, банк полностью основан хокимиятом столицы Узбекистана, уставный капитал в размере 100 миллиардов сумов также полностью сформирован за счет средств хокимията. Задачи банка связаны с финансированием и кредитованием жилищного строительства.

С точки зрения бизнеса - абсолютно логичное и понятное решение. Это консолидация средств застройщиков, выручки от реализации квартир, инвестиций и кредитов иностранных финансовых организаций, бюджетных средств, контроль финансовых потоков. Хорошо иметь свой карманный банк.

Однако есть закавыка. Ташкент - это все-таки не бизнес- структура, а город со своим очень сложным хозяйством, людьми, которые платят налоги, формируя городской бюджет. И 100 миллиардов для Ташкента - совсем не маленькая сумма. Для сравнения: в бюджете Ташкента в 2017 году была предусмотрена выплата пособий малообеспеченным семьям с детьми всего 2 423 миллиона сумов - почти в 40 раз меньше, чем заложено в уставный капитал. В городе изношенная сеть коммунального хозяйства, сложная экологическая и транспортная ситуация, разбитые тротуары. Нуждаются в ремонте школы и медицинские учреждения. Не думаю, что прибыль от деятельности банка пойдет на решение этих проблем.

Есть еще один нюанс. Согласно Конституции Узбекистана, хокимият - орган государственной власти. А в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» от 25.04.1996 года № 216-1, «учредителями банка могут быть юридические и физические лица, за исключением органов государственной власти, общественных объединений, общественных фондов, если иное не предусмотрено законодательством». Так вот иное законодательством не предусмотрено.

Часть 3 статьи 20 Закона «О банках и банковской деятельности» гласит, что должностные лица органов государственной власти и управления не вправе по совместительству работать в банке. Тем не менее, председателем наблюдательного совета банка назначен Л. Исматуллаев - начальник главного финансового управления хокимията, а председателем правления - первый заместитель хокима города Ташкента Кахрамон Арипов. Аккурат те самые должностные лица, которые не имеют права работать в банке по закону, поскольку налицо конфликт интересов.

Григорий Борисов, юрист.

Своих баранов попутали с государственными






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Просмотров: 276     25 января 2019


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