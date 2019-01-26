

Социальные сети, несмотря на их частичную недоступность в Узбекистане, похоже, начинают активно использовать для слива компромата на должностных лиц не только низшего и среднего звеньев управления, но и тех, чьи решения в существенной степени определяют нюансы экономического курса страны. Так, сутками ранее общественность, имеющая доступ к Facebook, ознакомилась с текстом, в котором была поставлена под сомнение чистота приобретения медицинского оборудования производства «Дженерал электрик» Министерством здравоохранения Узбекистана. Патриотически настроенные безымянные граждане, подчеркнувшие, что закупку оборудования патронировало Национальное агентство проектного управления (НАПУ) во главе с Дмитрием Ли, извещали президента страны, что стоимость оборудования завышена в два раза. Дескать, реально его можно было купить за три миллиона долларов, а за бугор ушло шесть.



Что ж, откаты для Узбекистана действительно не редкость. И эту информацию, с определенными оговорками, можно было бы отнести к теоретически достоверной, кабы не деловой партнер с другой стороны - «Дженерал электрик». Слишком респектабельна компания, чтобы рисковать репутацией ради трех миллионов. К тому же, в США давно до автоматизма отлажена схема контроля за чистотой подобных сделок.



Не всё так просто и со стороны Узбекистана. Не будем лукавить, Дмитрий Романович Ли – креатура первого лица государства, а само НАПУ изначально создавали под функции нейтральной экспертной оценки расходования бюджетных средств при закупке всего, в чем Узбекистан нуждается и за что готов платить из государственной казны. Пребывание директора НАПУ в должности – результат достигнутого джентльменского соглашения, понятно с кем. Ли работает на доверии, и он лучше других понимает, чем ему лично грозит утрата хотя бы части этого доверия. Кстати, по некоторым сведениям, он – один из немногих бизнесменов (если не единственный), кто в свое время отказался работать в тандеме с генералом известного ведомства и по генеральским правилам. В результате – шесть лет отсутствовал в Узбекистане, вернувшись лишь после зачистки ведомства и ареста претендента в компаньоны и наставники.



Наивно полагать, что в стране у Д. Ли не осталось врагов или, как минимум, недоброжелателей. Мешает ли он кому? Скорее, да, чем нет. Многочисленные компании с непременной составляющей «impex» не вчера расплодились чуть ли ни при каждом министерстве и ведомстве. Формально они осуществляли экспортно-импортные операции от имени государства. Но вот о чем необходимо сказать. Если раньше, к примеру, за продукцию предприятий местной химической промышленности сверх контракта надо было выложить наличными от 20 до 100 долларов за тонну (в зависимости от наименования продукции), то сегодня этого нет. Более того, если кто-то вздумает запросить, на него тут же донесёт тот, кто об этом узнает первым.



Еще для сведения: совсем недавно индивидуальный предприниматель, решивший заключить годовой договор с известной торговой сетью, обязательно ненароком оставлял в документах 100 долларов. Сегодня его догонят и вернут деньги, которые он «случайно забыл» в папке с контрактом.



Прогресс? Безусловно. Есть во власти и около неё люди, коим бы хотелось отмотать время назад? Есть.



Мы далеки от идеализации Дмитрия Ли. Абсолютно чистых в большом бизнесе не бывает. Но мы также далеки от того, чтобы поверить в откат, равнозначный реальной сумме контракта. В силу ряда причин Д. Ли остается инородным телом в структуре власти. Не только потому, что никогда ранее не работал на государственной службе, но и в виду наличия вполне легального богатства, в структуре которого три миллиона долларов погоды не делают. Во-вторых, глупо воровать, если знаешь, что за этим последует. Причем, быстрее, чем добежишь до «канадской границы».



Джентльменское соглашение потому и называется джентльменским, что не предполагает подставы. В противном случае – оно перестаёт быть таковым. Со всеми вытекающими, и вне зависимости от того, чьи за спиной стоят родственники. И Ли, как нам представляется, понимает это лучше других. Не бывает идиотов с такими деньгами.





Что ж, откаты для Узбекистана действительно не редкость. И эту информацию, с определенными оговорками, можно было бы отнести к теоретически достоверной, кабы не деловой партнер с другой стороны - «Дженерал электрик». Слишком респектабельна компания, чтобы рисковать репутацией ради трех миллионов. К тому же, в США давно до автоматизма отлажена схема контроля за чистотой подобных сделок.Не всё так просто и со стороны Узбекистана. Не будем лукавить, Дмитрий Романович Ли – креатура первого лица государства, а само НАПУ изначально создавали под функции нейтральной экспертной оценки расходования бюджетных средств при закупке всего, в чем Узбекистан нуждается и за что готов платить из государственной казны. Пребывание директора НАПУ в должности – результат достигнутого джентльменского соглашения, понятно с кем. Ли работает на доверии, и он лучше других понимает, чем ему лично грозит утрата хотя бы части этого доверия. Кстати, по некоторым сведениям, он – один из немногих бизнесменов (если не единственный), кто в свое время отказался работать в тандеме с генералом известного ведомства и по генеральским правилам. В результате – шесть лет отсутствовал в Узбекистане, вернувшись лишь после зачистки ведомства и ареста претендента в компаньоны и наставники.Наивно полагать, что в стране у Д. Ли не осталось врагов или, как минимум, недоброжелателей. Мешает ли он кому? Скорее, да, чем нет. Многочисленные компании с непременной составляющей «impex» не вчера расплодились чуть ли ни при каждом министерстве и ведомстве. Формально они осуществляли экспортно-импортные операции от имени государства. Но вот о чем необходимо сказать. Если раньше, к примеру, за продукцию предприятий местной химической промышленности сверх контракта надо было выложить наличными от 20 до 100 долларов за тонну (в зависимости от наименования продукции), то сегодня этого нет. Более того, если кто-то вздумает запросить, на него тут же донесёт тот, кто об этом узнает первым.Еще для сведения: совсем недавно индивидуальный предприниматель, решивший заключить годовой договор с известной торговой сетью, обязательно ненароком оставлял в документах 100 долларов. Сегодня его догонят и вернут деньги, которые он «случайно забыл» в папке с контрактом.Прогресс? Безусловно. Есть во власти и около неё люди, коим бы хотелось отмотать время назад? Есть.Мы далеки от идеализации Дмитрия Ли. Абсолютно чистых в большом бизнесе не бывает. Но мы также далеки от того, чтобы поверить в откат, равнозначный реальной сумме контракта. В силу ряда причин Д. Ли остается инородным телом в структуре власти. Не только потому, что никогда ранее не работал на государственной службе, но и в виду наличия вполне легального богатства, в структуре которого три миллиона долларов погоды не делают. Во-вторых, глупо воровать, если знаешь, что за этим последует. Причем, быстрее, чем добежишь до «канадской границы».