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Нас рать

Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана отчитался о создании в прошлом году 500 общественных туалетов. Ускоренному развитию отхожих мест, считают в комитете, способствовало освобождение от налогов предпринимателей, готовых взяться сокращение дефицита.

Отметим, что на острую нехватку общественных туалетов более всего сетуют иностранные туристы. Местное население к ситуации, как правило, давно адаптировалось.

Нас рать


Соб. инф.



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Просмотров: 119     28 января 2019


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