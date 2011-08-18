Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана отчитался о создании в прошлом году 500 общественных туалетов. Ускоренному развитию отхожих мест, считают в комитете, способствовало освобождение от налогов предпринимателей, готовых взяться сокращение дефицита.

Отметим, что на острую нехватку общественных туалетов более всего сетуют иностранные туристы. Местное население к ситуации, как правило, давно адаптировалось.







