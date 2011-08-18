Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана отчитался о
создании в прошлом году 500 общественных туалетов. Ускоренному развитию
отхожих мест, считают в комитете, способствовало освобождение от налогов
предпринимателей, готовых взяться сокращение дефицита.
Отметим,
что на острую нехватку общественных туалетов более всего сетуют
иностранные туристы. Местное население к ситуации, как правило, давно
адаптировалось.
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