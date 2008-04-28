Пентагон как ключевой союзник

В январе этого года военнослужащие сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана приняли участие в совместных с США учениях «Южный удар», прошедших на военной базе Кэмп Шелби (штат Миссисипи). Об этом, со ссылкой на пресс-службу узбекского оборонного ведомства, сообщили местные СМИ. Подчёркивается, что за ходом активной фазы тактических учений наблюдал министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов.
Согласно официально распространенному комментарию, учения дают возможность поддерживать боевую готовность и взаимодействие между вооруженными силами США и их ключевыми союзниками.
Отметим, что в бытность правления первого президента Узбекистана тесное сотрудничество с США на уровне оборонных структур плохо закончилось для десятков офицеров армии этой страны и даже первого и единственного штатского министра обороны – Кадыра Гулямова. После андижанских событий, в организации которых власть обвинила Запад, его осудили на пять лет условно. Единственным основанием для привлечения министра к уголовной ответственности стала предновогодняя поздравительная телеграмма, направленная в его адрес американским коллегой.
Хуже пришлось десяти офицерам и двум генералам, которых в августе 2010 года, на основе сфабрикованного обвинения в государственной измене, военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы. Несмотря на смену власти, несколько офицеров и один генерал по-прежнему находятся в местах лишения свободы. Тем, кто вышел, до сего дня безосновательно отказывают в реабилитации.
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