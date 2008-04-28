Пентагон как ключевой союзник



В январе этого года военнослужащие сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана приняли участие в совместных с США учениях «Южный удар», прошедших на военной базе Кэмп Шелби (штат Миссисипи). Об этом, со ссылкой на пресс-службу узбекского оборонного ведомства, сообщили местные СМИ . Подчёркивается, что за ходом активной фазы тактических учений наблюдал министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов.



Согласно официально распространенному комментарию, учения дают возможность поддерживать боевую готовность и взаимодействие между вооруженными силами США и их ключевыми союзниками.



Отметим, что в бытность правления первого президента Узбекистана тесное сотрудничество с США на уровне оборонных структур плохо закончилось для десятков офицеров армии этой страны и даже первого и единственного штатского министра обороны – Кадыра Гулямова. После андижанских событий, в организации которых власть обвинила Запад, его



Хуже пришлось десяти офицерам и двум генералам, которых в августе 2010 года, на основе сфабрикованного обвинения в государственной измене, военный суд





Согласно официально распространенному комментарию, учения дают возможность поддерживать боевую готовность и взаимодействие между вооруженными силами США и их ключевыми союзниками.Отметим, что в бытность правления первого президента Узбекистана тесное сотрудничество с США на уровне оборонных структур плохо закончилось для десятков офицеров армии этой страны и даже первого и единственного штатского министра обороны – Кадыра Гулямова. После андижанских событий, в организации которых власть обвинила Запад, его осудили на пять лет условно. Единственным основанием для привлечения министра к уголовной ответственности стала предновогодняя поздравительная телеграмма, направленная в его адрес американским коллегой.Хуже пришлось десяти офицерам и двум генералам, которых в августе 2010 года, на основе сфабрикованного обвинения в государственной измене, военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы. Несмотря на смену власти, несколько офицеров и один генерал по-прежнему находятся в местах лишения свободы. Тем, кто вышел, до сего дня безосновательно отказывают в реабилитации.