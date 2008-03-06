И ноты есть у нас, и инструменты есть

28 января президент Узбекистана произвел ряд кадровых перестановок в правительстве страны. Так, Эльёр Ганиев освобожден от должности заместителя советника главы государства и утвержден в должности заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей. Жамшид Ходжаев назначен на должность министра сельского хозяйства и освобожден от должности министра внешней торговли, Сардор Умурзаков возглавил Министерство по инвестициям и внешней торговли. Нодир Отажонов освобожден от должности заместителя премьер-министра и назначен на должность заместителя советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.
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