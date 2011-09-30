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Простились и простили

30 января 2019 года первому президенту Узбекистана исполнился бы 81 год. Не дожил. Новогоднее поздравление народу страны, зачитанное в канун 2016-го от его имени голосом уже покойного на тот момент диктора телевидения, оказалось роковым. Вот и не верь после этого в мистику.

Всякий человек уходит из этой жизни вовремя. Ни раньше, ни позже. В гости к Богу не опаздывают, но и до назначенного не являются. Первый президент направился на встречу с ним лишь после того, как выработал свой ресурс и в полной мере реализовал претензии на абсолютную и безоговорочную власть над страной и её народом. Выше некуда, ниже - не по статусу. Тупик.

Мало кто знает, что в первые годы правления Ислам Каримов встречал свой день рождения в Давосе. Равным среди равных, как ему тогда, возможно, казалось. Эйфория, впрочем, быстро прошла – он понял, что чужой на этом празднике мирового капитала, политических амбиций и личного тщеславия. Коммунист до мозга костей, первый президент был уверен, что жизнь – постоянный бой. Кто не с нами, тот против нас. Кто против – подлежит безжалостному уничтожению. Жили, как в трамвае: половина сидит, остальные трясутся.

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества». Николай Островский - настольная книга молодого коммуниста «Как закалялась сталь».

…Официальное сообщение о смерти Ислама Каримова, лишь подтвердившее распространившиеся ранее слухи, вызвало в стране глубокий эмоциональный шок. Кратковременный, но совершенно искренний. Люди плакали, выстроившись вдоль усыпанной цветами дороги, по которой он уходил в вечность. Прощаясь с президентом, они прощались и с частью своей жизни. Трудной, бедной, несправедливой и несвободной, но своей.

И, как всегда, надеялись на лучшее...

Простились и простили


Редакция



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Просмотров: 303     30 января 2019


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