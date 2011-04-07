Банк в законе

Редакции интернет-портала UZMETRONOM.COM



Статья, опубликованная вами 25 января 2019 года касательно открытия в столице «Пойтахт банк» необъективна, и приведенные в ней факты не соответствуют реальному положению дел. Прежде чем перейти к информации, изложенной в статье, хотел бы поблагодарить ваше издание за то, что вы неравнодушны к происходящим сейчас в Узбекистане реформам и нововведениям, которые непосредственным образом оказывают влияние на жизнь обычных людей.

Теперь о заметке господина Григория Борисова. Действительно Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» запрещает органам государственной власти выступать учредителями банков, если иное не предусмотрено законодательством. Вместе с тем, создание акционерного коммерческого жилищно-строительного сберегательного «Пойтахт банк» предусмотрено постановлением президента от 13 марта 2017 года № ПП-2824 «О дополнительных мерах по расширению масштаба строительства доступных многоквартирных домов в городе Ташкенте на 2017-2021 годы».



Вышеуказанным постановлением определены основные задачи и направления деятельности «Пойтахт банк», а также дано поручение хокимияту Ташкента в установленном порядке сформировать его уставной капитал в эквиваленте не менее 10,0 млн.евро. Следует отметить, что осуществляя свою деятельность как универсальный банк, «Пойтахт банк» будет также уделять внимание на укрепление материально-технической базы коммунальных служб столицы и управляющих компаний, которые в свою очередь, оказывают свои услуги жителям многоквартирных домов.

Из-за недостатка собственных свободных средств хокимият Ташкента не смог в 2017 году самостоятельно сформировать уставный капитал банка в размере, отвечающем требованиям Центрального банка. Переговоры с потенциальными инвесторами также не дали результатов. Они, ссылаясь на высокие риски вложений, запрашивали предоставление им гарантий возврата валютных средств по обменному курсу, что в тот период не представлялось возможным.

Возможности хокимията Ташкента по формированию дополнительных источников пополнения местного бюджета значительно расширились с принятием указа президента от 7 июня 2017 года № УП-5075 «О мерах по расширению полномочий органов государственной власти на местах в формировании местных бюджетов». Это позволило хокимияту Ташкента сформировать дополнительные доходы для формирования уставного капитала банка. При этом расходы на социальные нужды горожан не были сокращены.

Исходя из вышеперечисленного, называть сформированный за счет дополнительных средств местного бюджета хокимията Ташкента «Пойтахт банк» - «карманным» банком по крайней мере нелогично.

Вместе с тем, полностью соглашаясь со словами, что Ташкент не бизнес-структура, а город со своим сложным хозяйством, хочу отметить: действительно сеть коммунального хозяйства, транспортная и экологическая ситуация в столице далеки от идеала. На решение этих проблем нужны деньги и немалые. Но теперь есть возможности аккумулировать доходы в «Пойтахт банке» и дополнительно направлять на социальную сферу.

В статье также верно подмечается, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» должностные лица органов государственной власти и управления не вправе по совместительству работать в банке. Но в случае с «Пойтахт банк» этого нет. Дело в том, что я действительно с мая 2018 года был назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства. Однако, в октябре 2018 года по состоянию своего здоровья я был вынужден покинуть занимаемую должность. Назначение на должность председателя правления банка я получил будучи, не имея другой работы.

Справедливости ради отметим, что начальник главного финансового управления Ташкента Л. Исматуллаев также не является по совместительству работником «Пойтахт банк». Он лишь входит в Наблюдательный совет банка, что не противоречит действующему законодательству.

Как видите, автор заметки был неточен. Он назвал меня человеком с криминальным прошлым, которому доверили банк. Хочу его информировать, что меня осудили незаконно и справедливость в отношении меня восторжествовала с приходом нового руководства страны. И в этой связи я оставляю за собой право защищать свою честь в судебных органах.

В заключение, хочу отметить, что я открыт к диалогу и готов лично ответить на вопросы о моей деятельности в качестве председателя правления АО «Пойтахт банк».



С уважением, Кахрамон Арипов.







