 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Резонанс Банк в законе
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Банк в законе

Редакции интернет-портала UZMETRONOM.COM


Статья, опубликованная вами 25 января 2019 года касательно открытия в столице «Пойтахт банк» необъективна, и приведенные в ней факты не соответствуют реальному положению дел. Прежде чем перейти к информации, изложенной в статье, хотел бы поблагодарить ваше издание за то, что вы неравнодушны к происходящим сейчас в Узбекистане реформам и нововведениям, которые непосредственным образом оказывают влияние на жизнь обычных людей.

Теперь о заметке господина Григория Борисова. Действительно Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» запрещает органам государственной власти выступать учредителями банков, если иное не предусмотрено законодательством. Вместе с тем, создание акционерного коммерческого жилищно-строительного сберегательного «Пойтахт банк» предусмотрено постановлением президента от 13 марта 2017 года № ПП-2824 «О дополнительных мерах по расширению масштаба строительства доступных многоквартирных домов в городе Ташкенте на 2017-2021 годы».
 
Вышеуказанным постановлением определены основные задачи и направления деятельности «Пойтахт банк», а также дано поручение хокимияту Ташкента в установленном порядке сформировать его уставной капитал в эквиваленте не менее 10,0 млн.евро. Следует отметить, что осуществляя свою деятельность как универсальный банк, «Пойтахт банк» будет также уделять внимание на укрепление материально-технической базы коммунальных служб столицы и управляющих компаний, которые в свою очередь, оказывают свои услуги жителям многоквартирных домов.

Из-за недостатка собственных свободных средств хокимият Ташкента не смог в 2017 году самостоятельно сформировать уставный капитал банка в размере, отвечающем требованиям Центрального банка. Переговоры с потенциальными инвесторами также не дали результатов. Они, ссылаясь на высокие риски вложений, запрашивали предоставление им гарантий возврата валютных средств по обменному курсу, что в тот период не представлялось возможным.

Возможности хокимията Ташкента по формированию дополнительных источников пополнения местного бюджета значительно расширились с принятием указа президента от 7 июня 2017 года № УП-5075 «О мерах по расширению полномочий органов государственной власти на местах в формировании местных бюджетов». Это позволило хокимияту Ташкента сформировать дополнительные доходы для формирования уставного капитала банка. При этом расходы на социальные нужды горожан не были сокращены.

Исходя из вышеперечисленного, называть сформированный за счет дополнительных средств местного бюджета хокимията Ташкента «Пойтахт банк» - «карманным» банком по крайней мере нелогично.

Вместе с тем, полностью соглашаясь со словами, что Ташкент не бизнес-структура, а город со своим сложным хозяйством, хочу отметить: действительно сеть коммунального хозяйства, транспортная и экологическая ситуация в столице далеки от идеала. На решение этих проблем нужны деньги и немалые. Но теперь есть возможности аккумулировать доходы в «Пойтахт банке» и дополнительно направлять на социальную сферу.

В статье также верно подмечается, что в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» должностные лица органов государственной власти и управления не вправе по совместительству работать в банке. Но в случае с «Пойтахт банк» этого нет. Дело в том, что я действительно с мая 2018 года был назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства. Однако, в октябре 2018 года по состоянию своего здоровья я был вынужден покинуть занимаемую должность. Назначение на должность председателя правления банка я получил будучи, не имея другой работы.

Справедливости ради отметим, что начальник главного финансового управления Ташкента Л. Исматуллаев также не является по совместительству работником «Пойтахт банк». Он лишь входит в Наблюдательный совет банка, что не противоречит действующему законодательству.

Как видите, автор заметки был неточен. Он назвал меня человеком с криминальным прошлым, которому доверили банк. Хочу его информировать, что меня осудили незаконно и справедливость в отношении меня восторжествовала с приходом нового руководства страны. И в этой связи я оставляю за собой право защищать свою честь в судебных органах.

В заключение, хочу отметить, что я открыт к диалогу и готов лично ответить на вопросы о моей деятельности в качестве председателя правления АО «Пойтахт банк».


С уважением, Кахрамон Арипов.

Банк в законе






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 750     31 января 2019


Пересечения по теме
  • Боевые исккусства под надежным крылом 7 апреля 2011 в рубрике Резонанс
  • Имама mia, или Полоний-210 от сержанта Махмудова 14 декабря 2011 в рубрике Резонанс
  • Нацбанк успокоил клиентов 2 февраля 2008 в рубрике Резонанс
  • С расчетом на несведущих 23 мая 2015 в рубрике Резонанс
  • Центральный банк опровергает... 28 декабря 2013 в рубрике Резонанс
  • Правозащитник опроверг сам себя 8 июня 2010 в рубрике Резонанс
  • Такую энегрию да в мирное русло... 24 июня 2017 в рубрике Резонанс
  • Процесс созревания 20 декабря 2018 в рубрике Резонанс
  • Оправдание с запозданием 26 января 2010 в рубрике Резонанс
  • Boeing следует искать в Кандагаре? 10 апреля 2014 в рубрике Резонанс
  • Не все сердца стали чёрствыми 30 октября 2011 в рубрике Резонанс
  • Норма расширенного толкования 15 августа 2018 в рубрике Резонанс
  • На письмо отреагировало министерство 18 ноября 2017 в рубрике Резонанс
  • Верховный суд восстановил законность 19 октября 2017 в рубрике Резонанс
  • Девушки-надомницы вышивают гладью 7 мая 2009 в рубрике Резонанс


    •
     
    Архив новостей
    «    Январь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Измельчали судейские
      31 января 2019 в рубрике Бывает...
    2. Банк в законе
      31 января 2019 в рубрике Резонанс
    3. Поминальная молитва
      30 января 2019 в рубрике Дата
    4. Простились и простили
      30 января 2019 в рубрике Дата
    5. Берём больше, несём дальше
      29 января 2019 в рубрике Факт
    6. И ноты есть у нас, и инструменты есть
      29 января 2019 в рубрике Назначения
    7. Пентагон как ключевой союзник
      28 января 2019 в рубрике Ракурс
    8. Нас рать
      28 января 2019 в рубрике Культура
    9. И от холода не спрятаться, не скрыться
      26 января 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    10. Сливают Ли?..
      26 января 2019 в рубрике Мнение
    11. Своих баранов попутали с государственными
      25 января 2019 в рубрике Право
    12. Прошло и не было - равны между собой
      23 января 2019 в рубрике Связи
    13. Судейского взяли на мелочи
      22 января 2019 в рубрике Право
    14. Три доллара в день
      20 января 2019 в рубрике Правительство
    15. Долги взыскивают даже с покойников
      19 января 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    16. Признание заслуг
      19 января 2019 в рубрике Связи
    17. Инородное слово
      17 января 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    18. Зарубежное образование приветствуется
      17 января 2019 в рубрике Факт
    19. Перемены радуют
      17 января 2019 в рубрике Народ
    20. Червь сомнений
      17 января 2019 в рубрике Мнение
    21. Ошибка президента?
      16 января 2019 в рубрике Ситуация
    22. То Ли ещё будет
      16 января 2019 в рубрике Факт
    23. Презентация изменений
      16 января 2019 в рубрике Связи
    24. Если убьют - назначат пенсию
      15 января 2019 в рубрике Право
    25. Звёзды россыпью
      15 января 2019 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Обратная сторона января  (7742 просмотров)
      10 января 2019 с сайта Ракурс
    2. Кандидат на пост председателя?  (6318 просмотров)
      9 января 2019 с сайта Факт
    3. Ошибка президента?  (6104 просмотров)
      16 января 2019 с сайта Ситуация
    4. Сердце не выдержало  (6018 просмотров)
      7 января 2019 с сайта Лица
    5. Перемены радуют  (5834 просмотров)
      17 января 2019 с сайта Народ
    6. Сливают Ли?..  (5826 просмотров)
      26 января 2019 с сайта Мнение
    7. Не уволен, не расхищали?  (5582 просмотров)
      8 января 2019 с сайта Резонанс
    8. Защити нас от родины  (5468 просмотров)
      14 января 2019 с сайта Дата
    9. Инородное слово  (5441 просмотров)
      17 января 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    10. То Ли ещё будет  (5404 просмотров)
      16 января 2019 с сайта Факт
    11. Земля станет частной собственностью  (5298 просмотров)
      12 января 2019 с сайта Факт
    12. Есть что скрывать  (5195 просмотров)
      8 января 2019 с сайта Право
    13. Звёзды россыпью  (5155 просмотров)
      15 января 2019 с сайта Факт
    14. Жизнь на помойке  (5040 просмотров)
      10 января 2019 с сайта Ситуация
    15. Пеньки партийные  (4981 просмотров)
      9 января 2019 с сайта Парламент
    16. Своих баранов попутали с государственными  (4981 просмотров)
      25 января 2019 с сайта Право
    17. Немцы над Самаркандом  (4909 просмотров)
      4 января 2019 с сайта Связи
    18. Прошло и не было - равны между собой  (4792 просмотров)
      23 января 2019 с сайта Связи
    19. Зарубежное образование приветствуется  (4642 просмотров)
      17 января 2019 с сайта Факт
    20. Червь сомнений  (4615 просмотров)
      17 января 2019 с сайта Мнение
    21. Три доллара в день  (4425 просмотров)
      20 января 2019 с сайта Правительство
    22. Признание заслуг  (4329 просмотров)
      19 января 2019 с сайта Связи
    23. Судейского взяли на мелочи  (3986 просмотров)
      22 января 2019 с сайта Право
    24. Где справить нужду?  (3267 просмотров)
      13 января 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. И ноты есть у нас, и инструменты есть  (3185 просмотров)
      29 января 2019 с сайта Назначения
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства