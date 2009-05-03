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Деньги не пахнут

31 января представители администрации Ташкента и министерств, отвечающих за инвестиции и развитие промышленности, разъяснили журналистам привлечение к строительству Tashkent City непонятной иностранной компании во главе с выпускником средней школы. По мнению узбекских чиновников, «это нормальная деловая практика», которая применяется во всём мире.

Владелец ряда коммерческих и производственных структур и по совместительству глава администрации Ташкента Д. Артыкходжаев, комментируя этот же факт, заявил, что Узбекистан не вправе интересоваться происхождением денег инвестора. По его мнению, в противном случае, «сюда никто не придёт». Он также заявил, что не намерен отказываться от своего личного бизнеса, ориентированного на строительство, и не видит в этом конфликта интересов.

Деньги не пахнут


Соб. инф.



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Просмотров: 397     1 февраля 2019


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