Деньги не пахнут

31 января представители администрации Ташкента и министерств, отвечающих
за инвестиции и развитие промышленности, разъяснили журналистам
привлечение к строительству Tashkent City непонятной иностранной
компании во главе с выпускником средней школы. По мнению узбекских
чиновников, «это нормальная деловая практика», которая применяется во
всём мире.
Владелец ряда коммерческих и производственных структур и по
совместительству глава администрации Ташкента Д. Артыкходжаев,
комментируя этот же факт, заявил, что Узбекистан не вправе
интересоваться происхождением денег инвестора. По его мнению, в противном случае, «сюда
никто не придёт». Он также заявил, что не намерен отказываться от своего личного бизнеса, ориентированного на строительство, и не видит в этом конфликта интересов.
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