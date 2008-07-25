Провокаторы в погонах

Последние год-полтора в местных СМИ (особенно на ТВ) начали массово освещать факты задержания взяткодателей. Например:

- главный ветеринар города задержан при даче взятки в 1 млн. сум сотруднику Департамента по борьбе с налоговыми преступлениями за смягчение его ответственности по выявленным нарушениям;

- директор фирмы задержан при даче взятки в 300 долларов США следователю прокуратуры за смягчение его ответственности по выявленным фактам приписки в размере 12 млн. сум;

- заведующий складом больницы задержан при даче взятки в 1 200 долларов США следователю прокуратуры за закрытие уголовного дела по факту хищения ТМЦ в размере 50 млн. сум;

- гражданин задержан при даче взятки в 300 долларов США сотруднику Бюро принудительного исполнения за уменьшение суммы штрафа за незаконное подключение к электросети.

Подобные случаи раньше как-то не наблюдались, и почему нет задержаний с особо крупными взятками? Хотя этот вопрос не главный. Главный заключается в неправомерности действий самих сотрудников правоохранительных органов, начавших массовую «охоту» на взяткодателей. Сколько взяткодателей смогли бы поймать, если сотрудники разъясняли гражданам, что дача взятки является преступлением, или на крайний случай, хотя бы отказались от получения взятки? Ответ ясен, как день - ни одного! Неужели сотрудники госорганов не понимают, что своим согласием на получение взятки, они сами подталкивают, подстрекают, склоняют людей на преступление?

По непонятным причинам все сотрудники правоохранительных органов (прокуратуры, органов внутренних дел, СГБ, ГНК, ГТК) разом забыли об основных задачах, возложенных на эти органы. А между тем, в статье 2 законов «О прокуратуре», «Об органах внутренних дел», «О службе государственной безопасности», а также в ст.3 Закона «О государственной таможенной службе», и в ст.4 Закона «О государственной налоговой службе» сказано, что первоочередной задачей этих органов является предупреждение и профилактика правонарушений.

А теперь давайте разберемся, в чем же заключется смысл слов «предупреждение» (или предотвращение) и «профилактика» правонарущений.



Предотвращение (предупреждение) преступлений сводится к пресечению преступной деятельности на начальном этапе, когда преступник только замышляет совершение определённого деяния, то есть на стадии, когда его деятельность ещё не является уголовно наказуемой.

Профилактика правонарушений - это меры воспитательного, правового и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, предупредительном воздействии на лиц как в их собственных интересах, так и в интересах общества.

К тому же, в статье 6 Закона «Об органах внутренних дел» конкретно написано, что «Сотрудникам органов внутренних дел запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий».

Не секрет, что за последние несколько десятилетий все без исключения государственные структуры очень сильно коррумпировались. Мздоимство стало обычным делом. Простой народ привык решать свои проблемы за взятки или по блату. То есть, государство приучило свой народ давать чиновникам взятки!



Ведь согласитесь, что простой гражданин, не имеющий юридического образования, понимает, что дача взятки является нарушением Закона, но не знает, что за дачу взятки, как и за получение, предусмотрена одинаковая по тяжести уголовная ответственность. Поэтому некоторые юридически малограмотные граждане по различным жизненным ситуациям, попав в кабинет должностного лица правоохранительных или других госорганов, в первую очередь хотят смягчить свою ответственность или быстрее «решить» свою жизненную проблему, минуя всякие бюрократические барьеры и процедуры. Приученный к даче взятки простой гражданин в этой ситуации по простоте души и предложит должностному лицу взятку. Но прошу обратить особое внимание: предложение дать взятку еще не является преступлением, преступлением является только дача взятки!

Именно на в этот момент, когда деятельность указанного гражданина ещё не является уголовно наказуемой, когда преступник только замышляет, планирует совершение этого деяния, сотрудник обязан его пресечь. Он также обязан принять меры воспитательного и правового характера, направленные на устранение причин и условий совершения правонарушения.

А что делают представители наших доблестных правоохранительных органов? Они почему-то соглашаются принять взятку, то есть, подстрекают, подталкивают и склоняют к даче взятки, назначают время и место передачи, а затем в назначенном месте под скрытую видеосъёмку осуществляют «громкое» задержание взяткодателя с поличным.

С чем же это можно сравнить? А вот с чем – оставленный под подпиской обвиняемый при следователе грозится свидетелю убийством за то, что он дал изобличающие его показания. Следователь, оставив эти угрозы без какого-либо реагирования, решает задержать его только после исполнения своих угроз и спокойно наблюдает, как тот совершает убийство, после этого он задерживает его на месте преступления. Основной задачей милиционера было предотвращение преступления, то есть, убедить гражданина не совершать убийство, и если метод убеждения не действует, то он обязан был его задержать, чтобы не допустить совершение этого преступления.

Если бы сотрудник госорганов, разъяснил простому гражданину, что передача взятки является преступлением, осмелился бы этот гражданин еще раз предложить ему взятку? Нет, конечно!

Странность таких ситуации в том, что взяткодатель привлекается к уголовной ответственности, а взяткополучатель, подстрекавший к даче взятки, становится «героем» дня и не несет никакой ответственности.

По слухам, в 2018 году в Бухарской области произошло задержание взяткодателя, по уникальности ни с чем не сравнимое. Предписанием Департамента по налоговым преступлениям в банке были приостановлены операции с денежными средствами строительной фирмы. Директор фирмы, придя в отдел департамента, стал выяснять причину. Сотрудник департамента объяснил, что в связи с возникшими подозрениями в совершении незаконных финансовых операции, департамент вполне законно приостановил на месяц операции с денежными средствами фирмы. Доводы директора о том, что поступившие накануне на расчетный счет фирмы 1 млрд. сумов - это деньги фирмы заказчика на производство строительно-монтажных работ, и за счет этих денег они должны в кратчайшие сроки приступить к выполнению работ, не убедили сотрудника департамента. За быстрое открытие расчетного счета директор вынужденно предложил сотруднику департамента взятку в 3 000 долларов США. Сотрудник согласился и директор передал ему деньги. Через несколько дней сотрудник пригласил директора в свой кабинет и, сказав, что с его просьбой ничего не получилось, вернул деньги. Когда директор взял деньги, его задержали с поличным.

Как Вам такая хохма?! Трудно поверить? Трудно, но директор сидит!



В связи с этим вспоминается эпизод из фильма «12 стульев», когда на лестничной площадке госучреждения Остапа Бендера останавливает мужчина и передает ему конверт с деньгами. Остап Бендер со словами: «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей - это статья 114 Уголовного кодекса, позор!», хватает конверт с деньгами и удаляется. Обратите внимание: даже отпетый мошенник, войдя в образ чиновника, перед получением взятки разъясняет гражданину, что дача взятки - уголовное преступление. А наши доблестные правоохранительные органы, этого не делают. Хотя обязаны.



