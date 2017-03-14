Олигарх стал ещё богаче



Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 богатейших людей мира. Согласно отчету, российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов с начала года увеличил свое состояние на $1,29 млрд. Миллиардер попал на 68-позицию рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного 1 февраля.



65-летнему Усманову принадлежит 48 процентов компании USM Holding, российской инвестиционной группы, которая контролирует «Металлоинвест», крупнейший российский производитель железной руды. В свою очередь, она является единственным участником ООО «АФ Телеком Холдинг», которому принадлежит 56,3 процента уставного капитала оператора «Мегафон».



Усманов также приобрел доли китайских интернет-рилейлеров jd.com и Alibaba, Airbnb, и Spotify и контролирует российскую газету «Коммерсант», сообщается в аннотации к рейтингу.



По состоянию на 1 февраля 2019 года, состояние А. Усманова оценивается в $15,4 млрд.



65-летнему Усманову принадлежит 48 процентов компании USM Holding, российской инвестиционной группы, которая контролирует «Металлоинвест», крупнейший российский производитель железной руды. В свою очередь, она является единственным участником ООО «АФ Телеком Холдинг», которому принадлежит 56,3 процента уставного капитала оператора «Мегафон».Усманов также приобрел доли китайских интернет-рилейлеров jd.com и Alibaba, Airbnb, и Spotify и контролирует российскую газету «Коммерсант», сообщается в аннотации к рейтингу.