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Олигарх стал ещё богаче

Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 богатейших людей мира. Согласно отчету, российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов с начала года увеличил свое состояние на $1,29 млрд. Миллиардер попал на 68-позицию рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного 1 февраля.

65-летнему Усманову принадлежит 48 процентов компании USM Holding, российской инвестиционной группы, которая контролирует «Металлоинвест», крупнейший российский производитель железной руды. В свою очередь, она является единственным участником ООО «АФ Телеком Холдинг», которому принадлежит 56,3 процента уставного капитала оператора «Мегафон».

Усманов также приобрел доли китайских интернет-рилейлеров jd.com и Alibaba, Airbnb, и Spotify и контролирует российскую газету «Коммерсант», сообщается в аннотации к рейтингу.

По состоянию на 1 февраля 2019 года, состояние А. Усманова оценивается в $15,4 млрд.

Олигарх стал ещё богаче


Соб. инф.



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Просмотров: 788     2 февраля 2019


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