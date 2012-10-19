1 февраля президент Узбекистана преобразовал Узбекское агентство по печати и информации (УзАПИ) в Агентство информации и массовых коммуникаций при своей администрации. Руководителем реформированной структуры с приданием статуса первого заместителя советника главы государства стал совладелец компании Avtotest, газеты «Солик инфо», телеканала Milliy и др. Комил Алламжонов.

Заметим, что впервые К. Алламжонов обратил на себя внимание в сентябре 2017 года, когда посвятил своему 33-летию специальный выпуск газеты «Солик Инфо». Вскоре он был назначен на должность пресс-секретаря президента, затем - резонансный скандал с Avtotest , смещение с должности пресс-секретаря, новое назначение…









Основной задачей агентства, выведенного из-под патроната правительства, станет выработка и реализация информационной политики государства. То есть, пропаганда и агитация. Местные издания подчеркивают, что выполнять указания агентства в информационной сфере отныне будут обязаны не только они, но и все органы государственной власти и управления. В одну струю, как говаривали раньше.