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В одну струю

1 февраля президент Узбекистана преобразовал Узбекское агентство по печати и информации (УзАПИ) в Агентство информации и массовых коммуникаций при своей администрации. Руководителем реформированной структуры с приданием статуса первого заместителя советника главы государства стал совладелец компании Avtotest, газеты «Солик инфо», телеканала Milliy и др. Комил Алламжонов.

Основной задачей агентства, выведенного из-под патроната правительства, станет выработка и реализация информационной политики государства. То есть, пропаганда и агитация. Местные издания подчеркивают, что выполнять указания агентства в информационной сфере отныне будут обязаны не только они, но и все органы государственной власти и управления. В одну струю, как говаривали раньше.

Заметим, что впервые К. Алламжонов обратил на себя внимание в сентябре 2017 года, когда посвятил своему 33-летию специальный выпуск газеты «Солик Инфо». Вскоре он был назначен на должность пресс-секретаря президента, затем - резонансный скандал с Avtotest, смещение с должности пресс-секретаря, новое назначение…

В одну струю


Соб. инф.



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Просмотров: 1117     2 февраля 2019


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