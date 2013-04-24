Дружба дружбой, а служба службой

По информации из хорошо осведомленных источников, президент Узбекистана назначил генерала Батыра Турсунова на должность первого заместителя председателя Службы государственной безопасности (СГБ). Он сменил на этом посту выходца из прокуратуры Джахонгира Эгамова, уволенного и взятого под стражу в начале января этого года.

Учитывая всё чаще мелькающую информацию о переброске террористических групп в сопредельные с внешними границами СНГ районы Афганистана, эксперты склонны считать назначение своевременным и обоснованным. Более того, они не исключают возвращения в систему государственной безопасности Узбекистана еще одного безусловного профессионала - генерал-лейтенанта Бахтияра Гулямова, вынужденно покинувшего СНБ в первой половине нулевых.









Эксперты расценивают назначение как необходимость усилить работу спецслужб на афганском направлении. Мало кто помнит, что свою профессиональную карьеру Б. Турсунов начинал в органах государственной безопасности Узбекской ССР как специалист по борьбе с международными террористическими организациями. Это же направление он вёл и в период работы в МВД суверенного Узбекистана.