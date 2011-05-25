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Искренняя дружба и холодный расчет

В последних числах января с.г. узбекские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Республики Узбекистан сообщили о том, что подразделение Сил специальных операций ВС РУз приняло участие в учениях «Южный удар» на американской военной базе «Кэмп Шелби» (штат Миссисипи). Военнослужащие Узбекистана с 11 января совместно с подразделениями Нидерландов, Чили и Канады отрабатывали взаимодействие в ходе подготовки и проведения контртеррористических операций в тесной координации с различными видами и родами войск армии США. И хотя подразделение ВС РУз, пусть и немногочисленное, впервые привлекалось к подобному рода совместному мероприятию, это не единичный случай, когда узбекские военнослужащие проводят тренировки с участием американских военных, и не только на территории США.

Справка: «Южный удар» — широкомасштабные боевые учения, проводимые Национальной гвардией штата Миссисипи в учебном центре по боевой подготовке в городе Гольфпорт и учебном центре объединенных сил в «Кэмп Шелби». Учения дают возможность для всех родов войск вооруженных сил, включая подразделения охраны, резервных сил, а также регулярных войск на практике поддерживать боевую готовность и взаимодействие между силами США и ключевыми союзниками. Сценарии учений разрабатываются с учетом текущих глобальных кризисов и отвечают индивидуальным потребностям тренинга задействованных подразделений.

За ходом активной фазы тактических учений наблюдал министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант Абдусалом Азизов (новое воинское звание получил две недели назад), который по приглашению американской стороны в период с 26 по 30 января находился с рабочим визитом в Соединенных Штатах.

В рамках официальных мероприятий узбекская делегация побывала в Учебном центре боевой подготовки Национальной гвардии штата Миссисипи, где провела встречу с ее командующим Дженсоном Бойлзом и членом Палаты представителей от этого же штата Трентом Келли, кстати, посетившими Узбекистан осенью 2018 года. Как отметил американский конгрессмен, радушно принимая гостей, военнослужащие Узбекистана разительно выделялись уровнем профессиональной подготовки среди военнослужащих стран-партнёров, продемонстрировав отличную выучку, высокое мастерство и чёткую слаженность в действиях.

Также министр обороны РУз А.Азимов нанес визит в штаб-квартиру Центрального командования ВС США (USCENTCOM) в Тампе (штат Флорида), где провел переговоры с его руководством и обменялся мнениями по реализации мероприятий Плана военных контактов между оборонным ведомством Узбекистана и центральным командованием США.

Каких-то других, более подробных деталей состоявшегося визита узбекской военной делегации в США, в открытых источниках практически нет. Поэтому, попробуем дать свою оценку этим событиям в контексте нынешних внешнеполитических и военных приоритетов официального Ташкента.

Но, вначале, немного истории. Военное сотрудничество Узбекистана и США началось не вчера. Своей пиковой формы оно достигло в начале 2000-х годов, после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда американцы даже разместили в республике свою военную базу, которая использовалась для поддержки операций в Афганистане, а Узбекистан стал одним из ключевых союзников США в Центральной Азии.

Ситуация изменилась после «Андижанских событий» 2005 года, вызвавших критику Вашингтона в адрес узбекских властей. На этом фоне последние выступили за выдворение американских сил из республики, а отношения между двумя странами испортились. Однако в последние годы они стали постепенно улучшаться, приобретая конкретные очертания в различных совместных мероприятиях военных ведомств двух стран.

В 2012 году, почти после семилетнего перерыва, Узбекистан посетила американская делегация во главе с министром ВМС США Рэем Мабусом. В ходе состоявшихся консультаций, стороны определили перечень необходимого имущества для узбекских вооруженных сил. В «список Мабуса» тогда вошли приборы ночного видения, средства разминирования, оборудование для сканирования местности с воздуха, средства радиоразведки.

Годом позже Узбекистан уже проявлял интерес к закупке миноискателей, бронежилетов, оборудования спутниковой навигации, приборов ночного видения, стрелкового оружия, беспилотников и даже ударных вертолетов. И действительно, позже Госдепартамент признал «законными» те поставки техники и оборудования, «не пригодного для репрессий против мирного населения».

В 2014 году США начали поставки (завершены в 2016 году) в Узбекистан бронемашин класса M-ATV, а также бронированной ремонтно-эвакуационной техники для их поддержки. За два года Ташкент получил 308 бронеавтомобилей и 20 ремонтных машин на общую сумму около 150 миллионов долларов. Американские броневики типа M-ATV хорошо зарекомендовали себя в Афганистане, где минирование дорог было обычным делом в условиях партизанской войны. Конструктивная особенность этих автомобилей - V-образное бронированное днище, которое рассеивает энергию от взрыва мин, что обеспечивает выживаемость как самой машины, так и экипажа.

После произошедшего в 2016 году транзита власти в Узбекистане, нынешнее узбекское руководство, на фоне демонстрируемых союзнических отношений и многопланового военного сотрудничества с Россией, стремится активно развивать взаимодействие в этом направлении не только с Москвой, но и другими иностранными партнерами. И в списке объявленных приоритетов Ташкента в плане развития военного сотрудничества значится взаимодействие с США и вывод его на новый уровень. Тем более, и Вашингтон прикладывает встречные усилия в данном направлении.

В мае 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего первого официального визита в США, посетил Пентагон, где встретился с министром обороны Джеймсом Мэттисом и заявил о заинтересованности РУз в военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Стороны отметили важность укрепления связей в данном направлении и договорились реализовать пятилетний «План военного сотрудничества». Его подробности остались за рамками публичного освещения, однако, Белый дом, комментируя в целом итоги состоявшегося визита узбекского лидера в США, назвал Узбекистан «важным геостратегическим государством в регионе» и сообщил об имевших место переговорах о возможности закупок РУз американской военной техники.

Ранее уже высказывалось предположение, что в ответ на полученное в прошлом году согласие Ташкента обеспечить транзит военных грузов для группировки американских войск по т.н. «Северному маршруту» и обязательство быть надежным партнером США в деле борьбы с «международным терроризмом» в Афганистане, Вашингтон не «будет скупиться» в практической наполняемости заключенных с РУз договоренностей. При этом, как представляется, Соединенные Штаты привлекает возможность сделать ставку на Узбекистан, усилив через него свое военно-политическое присутствие в регионе ЦА, свидетельством чему являются участившиеся визиты в узбекскую столицу американских делегаций различного уровня, в том числе и военных.

Будут своего добиваться американцы, используя и свою излюбленную тактику «вбивания клиньев» в невыгодные для себя межгосударственные союзы и объединения.

Достаточно показательными в данном контексте представляются некоторые выводы, характеризующие американскую политику на 2019 год, которые опубликовала американская аналитическая компания Stratfor, известная во всем мире как «теневое ЦРУ». В них, в частности, говорится, что на стратегическом «среднеазиатском направлении» американцев больше всего интересует Узбекистан. Справедливо оценивая эту страну как ключевого игрока из всей постсоветской среднеазиатской пятерки, американцы планируют «навязать» Москве серьезную конкурентную борьбу за Ташкент. Делаться это будет, как предполагает Stratfor, по нескольким направлениям. В частности, по линии борьбы с терроризмом и оборотом наркотиков, развития военного и военно-технического сотрудничества. Также ожидается оживление экономических связей Вашингтона с Ташкентом, именно в пику растущим инвестициям из России и Китая.

Не случайным представляется и появление в начале января этого года на интернет-ресурсе «Каравансарай» (финансируется Объединённым центральным командованием Вооружённых сил США (USCENTCOM) и издаётся на русском, узбекском и английском языках) материала «2018: год судьбоносных событий в Центральной Азии». Статья начинается с констатации возросшей роли Узбекистана в региональной политике, а также усилий президента Ш. Мирзиёева по улучшению отношений с соседними государствами Центральной (Средней) Азии, которые трактуется «Каравансараем» как обретение этим регионом «новой субъектности». Под этим подразумевается «независимость» от России и Китая, каковой страны Центральной Азии, полагает «Каравансарай», достигнут при ведущей роли Узбекистана и благодаря сотрудничеству с Вашингтоном.

Из выше изложенного не трудно предположить, что Узбекистан, в свою очередь, активно играя на различных направлениях, постарается извлечь из складывающейся ситуации максимальную для себя выгоду. В этом, конечно, нет ничего предосудительного, поскольку Ташкент исходит, в первую очередь, из своих национальных интересов. Нынешнее узбекские власти, взявшие курс на широкомасштабные реформы во всех сферах деятельности, в т.ч. в вопросах укрепления обороноспособности национальных ВС и развития собственного ВПК, намерены активно использовать для достижения поставленных целей многосторонние связи.

Что же касаемо наблюдаемой активизации узбекско-американского военного сотрудничества, то здесь, как представляется, на фоне достаточно сложных процессов в соседнем Афганистане и малопредсказуемости развития там ситуации, Ташкент рассчитывает при поддержке американской стороны и далее наращивать боеспособность своих силовых структур за счет приобретения новых видов вооружения и специального  технического оборудования, а также повышать квалификацию различных подразделений ВС РУз путем участия в различного рода мероприятиях, подобным тем, что прошли в США. При этом Узбекистан совершенно не намерен отказываться от дальнейшего расширения военных и военно-технических связей с Россией, тем более, что конкретные примеры свидетельствуют именно о приоритете узбекско-российского вектора сотрудничества.
 

Искренняя дружба и холодный расчет


Олег Столповский



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Просмотров: 324     3 февраля 2019


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