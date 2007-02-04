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Смело мы в бой пойдём

28 января – 2 февраля 2019 года

Ведущие республиканские газеты 30 января опубликовали отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании под заголовком «Обсуждена результативность мер по либерализации экономики и валютного рынка». В нем говорится об анализе результативности принимаемых в нашей стране мер по совершенствованию валютной политики и внешнеторговой деятельности.

В этот же день в печати опубликованы указ «О первоочередных мерах по повышению ответственности Кабинета Министров Республики Узбекистан за эффективность реализации стратегических задач социально-экономического развития страны» и постановление «О внедрении качественно новой системы организации работы Правительства Республики Узбекистан».

Кроме того, газеты поместили на своих страницах указ «О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли» и постановление «Об организации деятельности Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан».

В печатных СМИ 31 января распространен отчет УзА под заголовком «Реализация перспективных инициатив и новых идей – основа благополучной жизни нашего народа». В нем рассказывается о посещении президентом Джизакской области.

В этот же день все республиканские издания опубликовали большой материал УзА «Память об Исламе Каримове будет вечно жить в сердцах нашего народа». В нем сообщается, что в стране прошли памятные мероприятия в связи с днем рождения первого президента Узбекистана. По данным УзА, президент Шавкат Мирзиёев 30 января посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова в Ташкенте и возложил цветы к подножию памятника первому президенту. «Основатель нашего независимого государства, выдающийся государственный и политический деятель, великий сын узбекского народа, Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов, освободив нашу Родину от тоталитарного строя, возродил страну, оказавшуюся в то время на краю пропасти. Несмотря на трудности и тяжелые испытания, за исторически короткий период он, обеспечив мир и стабильность в нашей стране, превратил Узбекистан в современное демократическое, поступательно развивающееся государство», - пишет УзА.

В газетах 1 февраля опубликован отчет о втором дне пребывания президента в Джизакской области под заголовком «Создание достойных условий жизни для населения должно быть главной задачей всех руководителей».

В субботних номерах газет опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему упрощению процедуры банкротства и коренному совершенствованию деятельности судебных управляющих».

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» под рубрикой «На злобу дня» опубликовали материал под заголовком «Кто виноват, и что делать с незаконной вырубкой деревьев?». «Проблема незаконной и варварской вырубки деревьев существует не только в столице, она актуальна и для регионов», - пишут газеты.

Тему продолжила газета «Соглом авлод учун» в статье под заголовком «Вырубили, выровняли, а посадили ли?». Автор пишет о растущей угрозе для здоровья граждан в связи с продолжающейся массовой вырубкой деревьев.

Газеты «Ишонч-Доверие»  1 февраля опубликовали статью под заголовком «Гостиницы не для всех?». В ней речь о том, что в сетях активно обсуждается документ, разработанный Госкомтуризмом «Типовые правила предоставления гостиничных услуг». «Если не обращать внимания  на грамматические ошибки в тексте проекта, то становится ясно, что отдельно взятый  сотрудник гостиницы получит право оценивать клиента по своей субъективной  шкале аморальности и решать, достоин он  номера или нет. Если учесть, что у каждого человека свои представления о нормах морали, то почему в документе о критериях их определения не говорится ни слова?», - пишет автор. Затем он приводит комментарий Госкомтуризма.

Еженедельное издание «Оила давраисда» опубликовало открытое письмо хокимам под заголовком «Халву есть хоким…». Автор, обращаясь к хокимам, пишет о том, что нелицеприятное поведение руководителей областей и районов все чаще становится достоянием широкой общественности, вызывая законное возмущение граждан. В частности, приводится пример, когда хоким района избил фермера, а затем стало известно о еще большей глупости – якобы, хоким области помирил бившего с пострадавшим. «А что если бы наоборот, фермер ударил хокима? Такое даже представить себе трудно. Последствия были бы совсем другими. Но народ у нас смирный», - пишет журналист. Затем он призывает хокмимов прекратить заниматься очковтирательством, делать работу ради галочки, ради показухи, глубже вникать в проблемы, решать их не словах, а на деле. «Вы очень много делается только для виду – строите сельские дома, которые хороши только с фасада, асфальтируете дорогу только для проезда начальства, выделяете землю проходимцам, а не тем, кто может на ней работать…», - пишет автор.
 
Тему очковтирательства также подняла газета «Жамият» в материале «Лживые отчеты, невыполненные обещания». Журналист рассказывает о поездке в один из районов Хорезмской области, чтобы изучить жалобы граждан на состояние новых домов. «По грязи и лужам пробираемся до новых домов», - пишет автор. Далее описывает, как жильцы-инвалиды и малоимущие рассказывают, что были безмерно рады и благодарны за решение их жилищных проблем. Но, увы, новые дома их быстро разочаровали.

«Накануне Дня независимости нам вручили ключи от домов от имени президента. Но их строительство, как оказалось, не было завершено. Переселились только к концу года. Но в домах масса недоделок, стены и двери кривые, отопления нет, дорог нет», - рассказывает автор. В заключение материала, автор призывает местные власти прекратить заниматься показухой. «Пришло время  работать на совесть, прекратите написание лживых отчетов и хватит действовать по принципу ура-ура», - пишет газета.

Смело мы в бой пойдём


Соб. инф.



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Просмотров: 199     3 февраля 2019


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