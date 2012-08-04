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Палатка наложила в штаны

Палата адвокатов Узбекистана удалила со своего сайта результаты анонимного опроса коллег, свидетельствующего о системных нарушениях органами дознания, следствия и судами их прав в ходе профессиональной деятельности. Тем самым функционеры профессионального объединения подтвердили верность термина «палатка», применяемого к нему теми же адвокатами.

Тем не менее, стало известно, что в удаленном опросе самыми распространенными нарушениями защитники назвали препятствование свиданиям с подзащитными на стадиях дознания и следствия и унижение достоинства адвоката сотрудниками следственных органов. Каждый четвертый из опрошенных заявил, что получал угрозы физической расправы от лиц, ведущих дознание или следствие.

Как и ожидалось, Генеральная прокуратура выразила сомнение в достоверности результатов опроса, заявив о практическом отсутствии обращений адвокатов по данным проблемам в надзорные инстанции.

Вполне вероятно, что количество обращений подобного рода действительно минимально. Строптивых и самостоятельных адвокатов в Узбекистане не жалуют. Та же Генеральная прокуратура при желании легко может инициировать отзыв у них лицензии. Это и объясняет тот факт, что «палатка» мгновенно «наложила в штаны», не став обострять конфликт с теми, чьей деятельностью опрометчиво и анонимно выразила недовольство.

Палатка наложила в штаны


Соб. инф.



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Просмотров: 358     5 февраля 2019


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