Пересчитают и перепишут









В указе отмечено, что за годы независимости в Узбекистане перепись населения не проводилась. В СССР последняя перепись населения была проведена в 1989 году. Численность населения страны тогда составила 286,7 миллиона человек. Наибольший прирост числа семей (22-29 процентов) был отмечен в республиках Средней Азии и Азербайджанской ССР. В Узбекской ССР на тот момент проживало 19,9 миллиона человек.



5 февраля президент Узбекистана издал указ об утверждении концепции проведения в 2022 году переписи населения страны. «Достоверная информация о населении Республики Узбекистан и его благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, формирования индикаторов национальных Целей устойчивого развития, изучения процессов размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных исследований», - сказано в преамбуле документа.