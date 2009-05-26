Узбекистан прирастает Сибирью

Вопросы сотрудничества Узбекистана и Новосибирской области России 5 февраля обсудили генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Особое внимание было уделено развитию сферы поставок плодоовощной продукции, взаимодействию в сфере туризма.
Днями ранее Ю. Кабулжанов встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Республики Алтай Александром Бердниковым.
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