Узбекистан прирастает Сибирью



Вопросы сотрудничества Узбекистана и Новосибирской области России 5 февраля обсудили генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Особое внимание было уделено развитию сферы поставок плодоовощной продукции, взаимодействию в сфере туризма.



Днями ранее Ю. Кабулжанов встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Республики Алтай Александром Бердниковым.





