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Не с City, граждане

11 февраля в самой помпезной гостинице Ташкента Hyatt Regency состоялась презентация проектов строительства Business City (деловых центров) в двух районах столицы - Юнусабадском и Мирзо Улугбекском. Журналистам продемонстрировали красивые картинки из скорого светлого будущего и сообщили о стоимости работ. Предупреждая болезненные вопросы о компенсации подпадающим под снос, администрация Ташкента сообщила, что возмещение непременно будет выплачено - либо деньгами, либо недвижимостью в другой части города.

Не с City, граждане


Соб. инф.



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Просмотров: 2952     12 февраля 2019


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