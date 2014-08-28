Не с City, граждане

11 февраля в самой помпезной гостинице Ташкента Hyatt Regency состоялась презентация проектов строительства Business City (деловых центров) в двух районах столицы - Юнусабадском и Мирзо Улугбекском. Журналистам продемонстрировали красивые картинки из скорого светлого будущего и сообщили о стоимости работ. Предупреждая болезненные вопросы о компенсации подпадающим под снос, администрация Ташкента сообщила, что возмещение непременно будет выплачено - либо деньгами, либо недвижимостью в другой части города.







