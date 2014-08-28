Не с City, граждане

11 февраля в самой помпезной гостинице Ташкента Hyatt Regency состоялась
презентация проектов строительства Business City (деловых центров) в
двух районах столицы - Юнусабадском и Мирзо Улугбекском. Журналистам
продемонстрировали красивые картинки из скорого светлого будущего и
сообщили о стоимости работ. Предупреждая болезненные вопросы о
компенсации подпадающим под снос, администрация Ташкента сообщила, что
возмещение непременно будет выплачено - либо деньгами, либо недвижимостью в
другой части города.
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