Как стать привлекательным

Крупнейшая страна Центральной Азии – Казахстан – наращивает инвестиционный потенциал. В рейтинге DoingBusiness по критерию «Инвестиционная привлекательность» страна занимает 36-е место (по 10 индикаторам) среди 190 стран. И сегодня республика предоставляет наибольший режим благоприятствования для инвесторов среди всех государств региона и СНГ.

Казахстан с момента обретения независимости прилагал немало усилий, чтобы стать привлекательным для иностранных компаний и транснациональных инвесторов. Страна обладает разнообразными полезными ископаемыми: запасами нефти, природного газа, урана, около 1 225 видов минерального сырья, богатыми месторождениями руд различных металлов, редкоземельных элементов, горючих и неметаллических полезных ископаемых. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – серебра, свинца, урана и хромитов, третье – меди и флюорита, четвертое – молибдена, пятое – золота. На разработку всех этих богатств, а главное - на их переработку требуется немало финансов, источником которых и является иностранный капитал.

Из 264 млрд. долларов прямых инвестиций, вложенных в экономику Казахстана за последнее десятилетие, основная масса приходится именно на сырьевую сферу (добычу полезных ископаемых). Однако в последнее время страна предлагает партнерам расширить инвестиционное поле за счет индустриальных проектов и проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

Так, серьезный акцент сделан на развитие агропромышленного комплекса. При этом Казахстан готов предоставить в обмен на инвестиции огромные преференции реализаторам проектов: от субсидирования (инвестиционного и тарифного) - до преференций по налогам.

В случае, если инвестор будет заниматься не только выращиванием продукции, но и ее переработкой, государство готово предоставить ему режим максимального благоприятствования.

Столь лояльный инвестиционный климат был бы малопривлекателен, если Казахстан не гарантировал инвесторам полную и безусловную защиту их прав и интересов. Политическая стабильность страны и незыблемость соблюдения условий контрактов делают республику наиболее привлекательной для иностранных партнеров.

В Казахстане всегда предпочитали играть по правилам. В этом смогли убедиться компании, которые работают здесь на протяжении многих лет: стабильность и динамика развития страны (в экономической и политической плоскости) предсказуема, а значит не несет рисков. Возможно, именно этот фактор вкупе с преференциями побуждает инвесторов двигаться в сферы, которые правительство Казахстана называет приоритетными для развития собственной экономики.

Именно поэтому в последние годы наблюдается рост интереса инвесторов к несырьевым секторам. Только за одно полугодие 2018-го объем валового притока прямых иностранных инвестиций вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд. долларов США, половина из которых вложено в перерабатывающую сферу.

Для синхронизации интересов инвесторов и государства в Казахстане действует ряд органов по работе с иностранными партнерами: Совет иностранных инвесторов при президенте, Национальная компания Kazakh Invest, Министерство иностранных дел (реализация государственной политики по привлечению инвестиций), Министерство национальной экономики (формирование государственной политики по привлечению инвестиций), Совет по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре, советы инвесторов при акимах (руководителях) областей, национальные институты развития.

Национальная компания Kazakh Invest обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации по принципу одного окна и действует в качестве единого координационного центра по специальным экономическим зонам. Она также выполняет роль единого переговорщика, представляющего интересы правительства Казахстана при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов и Единой точки доступа к системе оказания государственных услуг.

В 2018 году в республике с участием Kazakh Invest были введены в эксплуатацию 27 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на 3,1 млрд. долларов США. В январе 2019 в системе мониторинга компании находятся 157 проектов на общую сумму 39,6 млрд. долларов США.

Сегодня в Казахстане действуют 11 специальных экономических зон (СЭЗ). Основной набор льгот для них – стандартный, закрепленный казахстанским законодательством. Для участников всех СЭЗ предусмотрено освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество. При реализации на территории специальной экономической зоны товаров НДС проходит по нулевой ставке. Кроме того, на них распространяется освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС на импорт, освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами, и возврат инвестиционных затрат.

В Казахстане инвестора сопровождают на этапе его вхождения в страну, оказывают помощь в разрешении всех возникающих вопросов: от открытия бизнеса и в период его дальнейшей работы, начиная с получения визы - до получения государственной поддержки. Внедрена комплексная система государственной поддержки инвестиционной деятельности в целях создания благоприятного климата для развития экономики и стимулирования притока иностранного капитала, расширение и обновление действующих производств с применением современных технологий, повышения квалификации казахстанских кадров, охраны окружающей среды. В настоящее время государство предоставляет инвестору право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности.

В целом Казахстан предоставляет инвестору целый ряд гарантий. Главная из которых - стабильность и соблюдение условий заключенных контрактов вне зависимости от изменений национального законодательства. Кроме того, инвестору обеспечено право на возмещение вреда, причиненного ему в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законам страны, а также незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих органов. В случае возникновения необходимости в национализации или реквизиции, инвестору возмещаются в полном объеме причиненные убытки, причем выплата осуществляется по рыночной стоимости имущества.

Сегодня Казахстан является одной из самых быстрорастущих экономик региона и постсоветского пространства. Большой выбор направлений для инвестирования, полная поддержка со стороны государства, режим наибольшего благоприятствования на всех этапах ведения бизнеса и политическая стабильность страны делает Казахстан привлекательным для крупных корпораций.

Абдусамат Сапарбаев



