Овцы для стрижки и коровы для дойки



В Ташкенте участились факты, когда автолюбители получают так называемые «письма счастья» с уведомлениями о нарушении скоростного режима, зафиксированного так называемыми мобильными радарами. Штраф - в размере одного МРЗП. В редакцию обратились два водителя, якобы нарушившие предельно допустимую скорость на 14-18 километров в час в один день – 28 января, с разницей в одну минуту, на одном участке дороги в самом центре города (!), после полудня. И тот, и другой уверены, что скорость не превышали, тем более, что это практически невозможно, если у вас не спортивный автомобиль, а вы – не сын (дочь) очень богатых и очень влиятельных родителей.



Оба водителя утверждают, что всегда внимательно следят за показаниями спидометра и в силу возраста даже за пределами города редко превышают семидесятикилометровый рубеж. Оба получили письменные уведомления аккурат через две недели после того, как нарушение якобы было зафиксировано. Первый – вечером 10 февраля, второй – вечером 11 февраля. На фотоснимках, иллюстрирующих нарушения, - статичный вид автомобиля сзади и снизу, крупно – государственный регистрационный номер. Если учесть, что данные с нарушениями даже со стационарных видеокамер в ГУБДД сохраняют семь дней с момента фиксации, станет понятно, что проверить было ли превышение скоростного режима или нет, нереально.



Нет у водителей возможности лично убедиться в достоверности показаний мобильных радаров, произвольно установленных вдоль автодорог, без предупреждающих знаков и вне пределов прямой видимости. Но даже, если водитель заметит мобильный радар, ему под предлогом «не положено» откажут в ознакомлении с данными поверки прибора и его соответствии стандарту, сославшись на ведомственные инструкции.



Попытки водителя доказать в суде свою правоту – совершенно бесполезны. Во-первых, потому что в нашей стране правосудие всегда на стороне государственных структур. Да и нанимать адвоката – редко кому по карману (на то и расчёт?). Во-вторых, далеко не каждый водитель ведет архив всех своих передвижений с указанием скорости. Придется оплатить штраф, даже если ты ничего не нарушил. Так уж повелось - прав тот, у кого больше прав. Не сегодня сказано, не вчера началось, но верно по-прежнему.



Как изменить ситуацию? Есть два пути. Первый – российский. Варварский, но эффективный. Здесь просто ломом (арматурой, трактором и т.д.) сносят треноги с радарами, установленными вдоль дорог. Второй – цивилизованный, а посему более приемлемый.



Нам представляется, что необходимо внести поправки я ряд законодательных и нормативных актов, обязывающих подразделения ГУБДД МВД Узбекистана под роспись обеспечить доставку уведомления о нарушении ПДД не позднее трех рабочих дней с момента фиксации нарушения и при обязательном условии сохранения доказательства нарушения в базе данных в течение десяти дней. Это позволит водителю ознакомиться с документальным подтверждением нарушения, а в случае несогласия – на месте оспорить его на основе официально предоставленной информации. Доставка уведомления о нарушении, осуществленная позже трех рабочих дней, должна повлечь за собой автоматическое освобождение от уплаты штрафа.



Кроме того, любой участник дорожного движения, заметивший мобильный радар, должен получить право ознакомиться с сертификатом этого измерительного прибора, соответствием сроков его поверки нормативным, соблюдением правил эксплуатации, а при необходимости – получить возможность лично убедиться, идентичны ли показания радара реальной скорости движущегося транспортного средства.



Последнее требование вполне обоснованное. Российское телевидение неоднократно демонстрировало сюжеты, когда мобильный радар, установленный на треноге, показывает движение остановившегося (!) на трассе автомобиля. Иногда, со скоростью до тридцати километров в час. Где гарантия, что подобное не происходит у нас? Нет гарантий. Успокоительные заявления людей в форме – не в счет. Заинтересованная сторона.



Необходимо законодательно закрепить и то, что данные радара считаются недействительными, если в 100 метрах от него по обе стороны движения отсутствуют предупреждающие о ведении наблюдения дорожные знаки.



Реально ли всё перечисленное выше? Реально, но, как минимум, при условии стопроцентного переизбрания депутатов всех уровней, включая тех, что просиживают штаны в парламенте, проедая деньги налогоплательщиков. Принимая и утверждая законодательные акты, они думают не о людях, а о сохранении личной неприкосновенности и сопутствующих статусу привилегий. Мы для них - овцы, которых надо стричь по первому требованию исполнительной власти, или коровы, которых по её же требованию надо регулярно доить. Самое печальное, что мы позволяем и стричь, и доить.



Оба водителя утверждают, что всегда внимательно следят за показаниями спидометра и в силу возраста даже за пределами города редко превышают семидесятикилометровый рубеж. Оба получили письменные уведомления аккурат через две недели после того, как нарушение якобы было зафиксировано. Первый – вечером 10 февраля, второй – вечером 11 февраля. На фотоснимках, иллюстрирующих нарушения, - статичный вид автомобиля сзади и снизу, крупно – государственный регистрационный номер. Если учесть, что данные с нарушениями даже со стационарных видеокамер в ГУБДД сохраняют семь дней с момента фиксации, станет понятно, что проверить было ли превышение скоростного режима или нет, нереально.Нет у водителей возможности лично убедиться в достоверности показаний мобильных радаров, произвольно установленных вдоль автодорог, без предупреждающих знаков и вне пределов прямой видимости. Но даже, если водитель заметит мобильный радар, ему под предлогом «не положено» откажут в ознакомлении с данными поверки прибора и его соответствии стандарту, сославшись на ведомственные инструкции.Попытки водителя доказать в суде свою правоту – совершенно бесполезны. Во-первых, потому что в нашей стране правосудие всегда на стороне государственных структур. Да и нанимать адвоката – редко кому по карману (на то и расчёт?). Во-вторых, далеко не каждый водитель ведет архив всех своих передвижений с указанием скорости. Придется оплатить штраф, даже если ты ничего не нарушил. Так уж повелось - прав тот, у кого больше прав. Не сегодня сказано, не вчера началось, но верно по-прежнему.Как изменить ситуацию? Есть два пути. Первый – российский. Варварский, но эффективный. Здесь просто ломом (арматурой, трактором и т.д.) сносят треноги с радарами, установленными вдоль дорог. Второй – цивилизованный, а посему более приемлемый.Нам представляется, что необходимо внести поправки я ряд законодательных и нормативных актов, обязывающих подразделения ГУБДД МВД Узбекистана под роспись обеспечить доставку уведомления о нарушении ПДД не позднее трех рабочих дней с момента фиксации нарушения и при обязательном условии сохранения доказательства нарушения в базе данных в течение десяти дней. Это позволит водителю ознакомиться с документальным подтверждением нарушения, а в случае несогласия – на месте оспорить его на основе официально предоставленной информации. Доставка уведомления о нарушении, осуществленная позже трех рабочих дней, должна повлечь за собой автоматическое освобождение от уплаты штрафа.Кроме того, любой участник дорожного движения, заметивший мобильный радар, должен получить право ознакомиться с сертификатом этого измерительного прибора, соответствием сроков его поверки нормативным, соблюдением правил эксплуатации, а при необходимости – получить возможность лично убедиться, идентичны ли показания радара реальной скорости движущегося транспортного средства.Последнее требование вполне обоснованное. Российское телевидение неоднократно демонстрировало сюжеты, когда мобильный радар, установленный на треноге, показывает движение остановившегося (!) на трассе автомобиля. Иногда, со скоростью до тридцати километров в час. Где гарантия, что подобное не происходит у нас? Нет гарантий. Успокоительные заявления людей в форме – не в счет. Заинтересованная сторона.Необходимо законодательно закрепить и то, что данные радара считаются недействительными, если в 100 метрах от него по обе стороны движения отсутствуют предупреждающие о ведении наблюдения дорожные знаки.