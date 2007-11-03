Крупнее, еще крупнее



Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сумов с 25 февраля 2019 года. Тематика банкноты посвящена деятельности Мирзо Улугбека и его достижениям в астрономии.



Банкнота размером 144х78 мм изготовлена на специальной защищенной бумаге. Преобладающие цвета фона лицевой и оборотной стороны – светло-коричневый и голубой. Реальная стоимость новой банкноты на момент подготовки текста - 12 долларов США.



