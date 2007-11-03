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Крупнее, еще крупнее

Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сумов с 25 февраля 2019 года. Тематика банкноты посвящена деятельности Мирзо Улугбека и его достижениям в астрономии.
 
Банкнота размером 144х78 мм изготовлена на специальной защищенной бумаге. Преобладающие цвета фона лицевой и оборотной стороны – светло-коричневый и голубой. Реальная стоимость новой банкноты на момент подготовки текста - 12 долларов США.

Крупнее, еще крупнее

Крупнее, еще крупнее

Крупнее, еще крупнее


Соб. инф.



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Просмотров: 823     17 февраля 2019


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