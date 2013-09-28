В Бухару по нужде не ездить



11 – 16 февраля 2019 года



Республиканские газеты 12 февраля опубликовали постановление «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».



В печатных СМИ Узбекистана 13 февраля опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему углублению реформ и расширению экспортного потенциала текстильной и швейно-трикотажной промышленности».



В газетах 14 февраля вниманию читателей представлено два постановления президента - «Об утверждении Концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы» и «О мерах по совершенствованию системы оказания специализированной фтизиатрической и пульмонологической помощи».



В субботних номерах газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали сообщение пресс-службы Законодательной палаты под заголовком «Заслушана информация о деятельности Омбудсмана в 2018 году». Также со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента опубликовано сообщение, озаглавленное «Что предусматривается избирательным кодексом?». В нем отмечается, что нынешний год станет годом важного политического процесса в стране — выборов в парламент. Далее говорится о том, что парламентарии приняли в первом чтении закон «Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан». Данным проектом кодекса, предусматривающим объединение норм 5 действующих законов, устанавливается также ряд новых норм. В частности, исключается институт квотирования депутатских мест в Законодательной палате для представителей Экологического движения.



В этих же изданиях опубликовано «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В ходе заседания обсуждался вопрос подготовки и проведения выборов председателей (аксакалов) сходов граждан. «В ходе обсуждения члены Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан отметили, что важнейшими требованиями и целевыми задачами подготовки и проведения предстоящих выборов в 9019 махаллях страны являются обеспечение организационно-правовых условий для полной реализации конституционных прав участия граждан в процессе избрания председателей (аксакалов) сходов граждан, широкого вовлечения в избирательный процесс молодежи и женщин, безусловное и неукоснительное соблюдение всеми участниками избирательного процесса требований действующего законодательства, в том числе принципов гласности, альтернативности и равного избирательного права, всестороннее ознакомление граждан с кандидатурами на должности председателей (аксакалов) сходов граждан, их деловыми и моральными качествами», - говорится в сообщении.



Ряд изданий со ссылкой на зарубежные издания опубликовали 15 февраля сообщение о том, что Узбекистан разместил государственные облигации на Лондонской фондовой бирже.



Газеты перепечатали сообщение ИА «Дунё» под заголовком «Республика расширит поставки продовольственной продукции в Россию». В нем рассказывается об участии узбекских предпринимателей в международной выставке «Продэкспо-2019», которая проходит на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве.



Ряд изданий подвергли критике использование зарубежной атрибутики в оформлении городов. Например, 14 февраля газета «Халк сузи» опубликовала большой материал, озаглавленный «Чуждые образцы, скрытые идеи, смешанные языки». Автор начинает с того, что города Узбекистана имеют свои национальные особенности, архитектурные достопримечательности. При этом выражает сожаление о невосполнимых потерях. «Нам дорого обошлось уничтожение советской символики в интерьере станций метро, которые представляли из себя образцы настоящего искусства. Такое не должно повторяться», - приводятся слова архитектора из Ташкента.



Далее собеседники журналиста единодушно призывают отказаться от украшения улиц города псевдокультурными объектами, ввезенными из-за рубежа. На снимках приведены размещенные в разных частях города инсталляции с красными сердечками «I love Tashkent».



Газеты «Ишонч-Доверие» 14 февраля под рубрикой «Размышление на тему» опубликовали статью под заголовком «Трудный путь мигранта домой». В ней речь о том, как в Наманганской области пытаются наладить оказание помощи мигрантам, оказавшимся на чужбине в трудной ситуации. Помощь налаживают не только государственные органы, но и волонтеры из общественных организаций. «Государство наконец-то обратило внимание на проблемы трудовых мигрантов», - пишет автор.



Только одна газета - «Узбекистан овози» - поместила на первой странице короткие сообщения «Сменился глава СГБ» и «Новый министр обороны».



Газета «Махалла» опубликовала проблемный материал, озаглавленный «Когда же улучшится сервис для туристов?». Автор пишет о низком уровне сервиса для туристов в Бухаре. По его данным, не все отели города соответствуют современным требованиям, есть серьезные проблемы в сфере транспортного обслуживания. По мнению автора, самая хороша реклама – это не красочные лозунги и призывы посетить страны, а мнения туристов, которые уже здесь побывали.



В статье говорится, что несмотря на настойчивые призывы Госкомтуризма, в старо городской части Бухары так и не появились нормальные общественные туалеты. Презентабельно выглядят гостиницы только с фасада, а за ними в близлежащих улочках можно увидеть груды не вывезенного вовремя мусора, дороги, требующие капитального ремонта, отсутствие ночного освещения...



В этом же издании опубликованы два критических материала о крайне низком качестве строительства социальных объектов, особенно в сельской местности. Так, в заметке «Образцовые дома строят не образцово» рассказывается о плохом качестве новостроек в Сырдарьинской области. Другой материал, озаглавленный «Почему построенное вчера здание, сегодня разрушается?», рассказывает о состоянии школ в Сурхандарьинской области. Так, в школе, которую посетил журналист, уроки физкультуры проводят прямо в классе. Педагог рассказывает в теории о том, для чего и как нужно заниматься физкультурой. При этом у школы есть только что построенный новый спортивный зал, который невозможно использовать по причине его полной непригодности. Крыша протекает, кафель вздулся, стены кривые…



Газета «Инсон ва конун» опубликовала реплику под заголовком «Улицы без названий, дома без номеров». В ней говорится о трудностях, которые испытывают сотрудники скорой помощи, выезжающие на вызов в новые кварталы Гулистана. В хокимияте заверили, что скоро дадут названия новым улицам и пронумеруют дома.



Республиканские газеты 12 февраля опубликовали постановление «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».В печатных СМИ Узбекистана 13 февраля опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему углублению реформ и расширению экспортного потенциала текстильной и швейно-трикотажной промышленности».В газетах 14 февраля вниманию читателей представлено два постановления президента - «Об утверждении Концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы» и «О мерах по совершенствованию системы оказания специализированной фтизиатрической и пульмонологической помощи».В субботних номерах газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали сообщение пресс-службы Законодательной палаты под заголовком «Заслушана информация о деятельности Омбудсмана в 2018 году». Также со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента опубликовано сообщение, озаглавленное «Что предусматривается избирательным кодексом?». В нем отмечается, что нынешний год станет годом важного политического процесса в стране — выборов в парламент. Далее говорится о том, что парламентарии приняли в первом чтении закон «Об утверждении Избирательного кодекса Республики Узбекистан». Данным проектом кодекса, предусматривающим объединение норм 5 действующих законов, устанавливается также ряд новых норм. В частности, исключается институт квотирования депутатских мест в Законодательной палате для представителей Экологического движения.В этих же изданиях опубликовано «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан». В ходе заседания обсуждался вопрос подготовки и проведения выборов председателей (аксакалов) сходов граждан. «В ходе обсуждения члены Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан отметили, что важнейшими требованиями и целевыми задачами подготовки и проведения предстоящих выборов в 9019 махаллях страны являются обеспечение организационно-правовых условий для полной реализации конституционных прав участия граждан в процессе избрания председателей (аксакалов) сходов граждан, широкого вовлечения в избирательный процесс молодежи и женщин, безусловное и неукоснительное соблюдение всеми участниками избирательного процесса требований действующего законодательства, в том числе принципов гласности, альтернативности и равного избирательного права, всестороннее ознакомление граждан с кандидатурами на должности председателей (аксакалов) сходов граждан, их деловыми и моральными качествами», - говорится в сообщении.Ряд изданий со ссылкой на зарубежные издания опубликовали 15 февраля сообщение о том, что Узбекистан разместил государственные облигации на Лондонской фондовой бирже.Газеты перепечатали сообщение ИА «Дунё» под заголовком «Республика расширит поставки продовольственной продукции в Россию». В нем рассказывается об участии узбекских предпринимателей в международной выставке «Продэкспо-2019», которая проходит на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве.Ряд изданий подвергли критике использование зарубежной атрибутики в оформлении городов. Например, 14 февраля газета «Халк сузи» опубликовала большой материал, озаглавленный «Чуждые образцы, скрытые идеи, смешанные языки». Автор начинает с того, что города Узбекистана имеют свои национальные особенности, архитектурные достопримечательности. При этом выражает сожаление о невосполнимых потерях. «Нам дорого обошлось уничтожение советской символики в интерьере станций метро, которые представляли из себя образцы настоящего искусства. Такое не должно повторяться», - приводятся слова архитектора из Ташкента.Далее собеседники журналиста единодушно призывают отказаться от украшения улиц города псевдокультурными объектами, ввезенными из-за рубежа. На снимках приведены размещенные в разных частях города инсталляции с красными сердечками «I love Tashkent».Газеты «Ишонч-Доверие» 14 февраля под рубрикой «Размышление на тему» опубликовали статью под заголовком «Трудный путь мигранта домой». В ней речь о том, как в Наманганской области пытаются наладить оказание помощи мигрантам, оказавшимся на чужбине в трудной ситуации. Помощь налаживают не только государственные органы, но и волонтеры из общественных организаций. «Государство наконец-то обратило внимание на проблемы трудовых мигрантов», - пишет автор.Только одна газета - «Узбекистан овози» - поместила на первой странице короткие сообщения «Сменился глава СГБ» и «Новый министр обороны».Газета «Махалла» опубликовала проблемный материал, озаглавленный «Когда же улучшится сервис для туристов?». Автор пишет о низком уровне сервиса для туристов в Бухаре. По его данным, не все отели города соответствуют современным требованиям, есть серьезные проблемы в сфере транспортного обслуживания. По мнению автора, самая хороша реклама – это не красочные лозунги и призывы посетить страны, а мнения туристов, которые уже здесь побывали.В статье говорится, что несмотря на настойчивые призывы Госкомтуризма, в старо городской части Бухары так и не появились нормальные общественные туалеты. Презентабельно выглядят гостиницы только с фасада, а за ними в близлежащих улочках можно увидеть груды не вывезенного вовремя мусора, дороги, требующие капитального ремонта, отсутствие ночного освещения...В этом же издании опубликованы два критических материала о крайне низком качестве строительства социальных объектов, особенно в сельской местности. Так, в заметке «Образцовые дома строят не образцово» рассказывается о плохом качестве новостроек в Сырдарьинской области. Другой материал, озаглавленный «Почему построенное вчера здание, сегодня разрушается?», рассказывает о состоянии школ в Сурхандарьинской области. Так, в школе, которую посетил журналист, уроки физкультуры проводят прямо в классе. Педагог рассказывает в теории о том, для чего и как нужно заниматься физкультурой. При этом у школы есть только что построенный новый спортивный зал, который невозможно использовать по причине его полной непригодности. Крыша протекает, кафель вздулся, стены кривые…