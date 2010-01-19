Наука отнимать и делить

15 февраля наше издание опубликовало материал «Овцы для стрижки и коровы для дойки», в котором поведало историю двух ташкентских водителей, получивших уведомления о якобы имевшем нарушении скоростного режима, якобы допущенном в центре столицы в один день (28 января) после полудня и на одном и том же участке дороги. Обоим вручили уведомления через две недели после якобы имевшего место события, когда доказать отсутствие нарушения, не имея данных с регистратора личного автомобиля, практически невозможно. На что, видимо, и расчёт.
Вечером следующего дня еще один из наших читателей сообщил, что тоже получил уведомление о превышении скорости, якобы произошедшем в том же месте, тоже после полудня и в тот же день – 28 января. Как и фигуранты публикации, он был уверен, что скорость не превышал.
Прошло три дня. Вечером 18 февраля он переслал нам данные с GPS трекера (машина в лизинге), согласно которым скорость его транспортного средства в момент фиксирования нарушения составляла 74 километра в час, но не 94, как было указано в уведомлении. То есть, так называемый мобильный радар (или тот, кто его обслуживал), искусственно завысил её на 20 километров в час!!!
Если принять во внимание, что двум водителям, ранее обратившимся в редакцию, в уведомлении «нарисовали» 84 и 89 километров в час соответственно, можно сделать вывод, что двигались их автомобили по городу без превышения скорости.
Как сказано выше, шансов доказать свою правоту у них нет, хотя подозрения на фальсификацию с целью отъема денег у населения отнюдь не беспочвенны. Шансы на то, что ГУБДД МВД признает факт фальсификации или, как минимум, ошибки, равны нулю. Равны нулю и шансы на объективное и беспристрастное служебное расследование. Не то ведомство. Не тот подход.
Вспоминается старый анекдот, к сожалению, не утративший актуальности.
Первоклассник по пути в школу спрашивает постового милиционера:
- Дяденьки, сколько будет дважды два?
- Пять, - не моргнув глазом, отвечает постовой.
Возвращаясь из школы, ребенок укоризненно замечает:
- Неправильно, дяденька.
- Извини, мальчик, - оправдывается милиционер, - нас учат только отнимать и делить…
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства