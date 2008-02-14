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Сгорели мы по недоразумению

В прошлом году мы публиковали статью «Sug’urta, но не та» о ситуации, с которой столкнулись в нашей стране фармацевтические компании Asklepiy, Nika Pharm и Nika Farm Servis, ставшие сначала жертвами пожара, а затем – незаконных судебных решений, лишивших их возможности получения страхового возмещения. Тогда мы не сказали, что две из трех фармацевтических компаний основаны на 100 процентном американском капитале.

Эта история разрастается фактами, и нам не хотелось бы оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, что происходит в масштабах, казалось бы, нескольких дел, а по сути – во всей судебно-правовой системе.

Отметая подробности, сразу перейдем к вновь всплывающим обстоятельствам.

После долгих мытарств, завершившихся получением однообразных отписок, руководители фармацевтических компаний 2 ноября прошлого года попадают на личный прием к генеральному прокурору О. Муродову. Выслушав просителей, он дает указание своему первому заместителю Э.Таджиеву сформировать рабочую группу из сотрудников прокуратуры и иных специалистов и при участии представителя фармацевтических компаний основательно изучить все материалы дел, включая уголовное дело о пожаре. При этом генеральный прокурор сделал особое ударение на то, чтобы рабочая группа состояла из лиц, которые ранее не принимали участие в вынесении либо изучении обжалуемых судебных постановлений.

Детально изучив все материалы и проанализировав законодательство, рабочая группа пришла к мнению о незаконности вынесенных хозяйственными судами постановлений и необходимости их опротестования. Одновременно было получено заключение управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве о законности судебных постановлений, вынесенных по уголовному делу. Об итогах было доложено генеральному прокурору.

С тех пор прошло почти три месяца. Однако неправосудные судебные акты до сих пор не опротестованы. Напротив - от Генеральной прокуратуры исходит инициатива выделить из уголовного дела, по которому судом вынесен давно вступивший в силу приговор, материал для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности работников иностранного предприятия Asklepiy. И это - вопреки определению кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 29 июня 2018 года, которым протест столичного прокурора был отклонен в части требования уведомить органы прокуратуры о наличии в действиях сотрудников Asklepiy грубого нарушения правил пожарной безопасности! Определение, к слову, уже было признано Генеральной прокуратурой законным и обоснованным.

В беседе с представителями фармацевтических компаний, на возражение о том, что такое выделение будет противоречить не только процессуальному законодательству и правоприменительной практике, потому что уголовное дело давно прошло через «судебный фильтр», но и определению суда кассационной инстанции, следователь Алмазарского УВД Д. Саттарова, сама находившаяся в недоумении, сказала, что у нее имеется письменное поручение прокуратуры района, основанное на аналогичном поручении прокуратуры Ташкента.

К тому же, несмотря на заключение рабочей группы, 29 января 2019 года, то есть спустя три месяца как заявители сдали лично генеральному прокурору свое заявление, был отправлен очередной ответ-отписка без исходящей даты (!), за подписью не первого заместителя генерального прокурора, а другого заместителя - Г. Хидоятова, решение которого в поддержку незаконной позиции суда обжаловалось генеральному прокурору.

Получается какой-то замкнутый круг.

Сейчас готовятся к публикации результаты журналистского расследования, которые прольют свет на все грубые нарушения закона, допущенные в ходе рассмотрения хозяйственных дел, чтобы общественность сама дала оценку всему происходящему.

Президент Узбекистана активно работает над тем, чтобы повысить в глазах мирового сообщества имидж Узбекистана. В рабочих поездках в зарубежье он каждый раз обращается к их руководству и деловым кругам с предложением к партнерам обратить свои взоры к нашей стране и перестать бояться вкладывать свои средства в нашу экономику. На днях глава государства возложил персональную ответственность на премьер-министра, генпрокурора, министра внутренних дел и министра юстиции за улучшение до 1 января 2020 года показателей Узбекистана в ряде международных рейтингов. Насколько реально повышение рейтингов, если в Узбекистане продолжается откровенное нарушение прав иностранных инвесторов?..

Сгорели мы по недоразумению


Соб. инф.



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Просмотров: 1846     19 февраля 2019


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