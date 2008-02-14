Сгорели мы по недоразумению



В прошлом году мы публиковали статью «Sug’urta, но не та» о ситуации, с которой столкнулись в нашей стране фармацевтические компании Asklepiy, Nika Pharm и Nika Farm Servis, ставшие сначала жертвами пожара, а затем – незаконных судебных решений, лишивших их возможности получения страхового возмещения. Тогда мы не сказали, что две из трех фармацевтических компаний основаны на 100 процентном американском капитале.



Эта история разрастается фактами, и нам не хотелось бы оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, что происходит в масштабах, казалось бы, нескольких дел, а по сути – во всей судебно-правовой системе.



Отметая подробности, сразу перейдем к вновь всплывающим обстоятельствам.



После долгих мытарств, завершившихся получением однообразных отписок, руководители фармацевтических компаний 2 ноября прошлого года попадают на личный прием к генеральному прокурору О. Муродову. Выслушав просителей, он дает указание своему первому заместителю Э.Таджиеву сформировать рабочую группу из сотрудников прокуратуры и иных специалистов и при участии представителя фармацевтических компаний основательно изучить все материалы дел, включая уголовное дело о пожаре. При этом генеральный прокурор сделал особое ударение на то, чтобы рабочая группа состояла из лиц, которые ранее не принимали участие в вынесении либо изучении обжалуемых судебных постановлений.



Детально изучив все материалы и проанализировав законодательство, рабочая группа пришла к мнению о незаконности вынесенных хозяйственными судами постановлений и необходимости их опротестования. Одновременно было получено заключение управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве о законности судебных постановлений, вынесенных по уголовному делу. Об итогах было доложено генеральному прокурору.



С тех пор прошло почти три месяца. Однако неправосудные судебные акты до сих пор не опротестованы. Напротив - от Генеральной прокуратуры исходит инициатива выделить из уголовного дела, по которому судом вынесен давно вступивший в силу приговор, материал для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности работников иностранного предприятия Asklepiy. И это - вопреки определению кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 29 июня 2018 года, которым протест столичного прокурора был отклонен в части требования уведомить органы прокуратуры о наличии в действиях сотрудников Asklepiy грубого нарушения правил пожарной безопасности! Определение, к слову, уже было признано Генеральной прокуратурой законным и обоснованным.



В беседе с представителями фармацевтических компаний, на возражение о том, что такое выделение будет противоречить не только процессуальному законодательству и правоприменительной практике, потому что уголовное дело давно прошло через «судебный фильтр», но и определению суда кассационной инстанции, следователь Алмазарского УВД Д. Саттарова, сама находившаяся в недоумении, сказала, что у нее имеется письменное поручение прокуратуры района, основанное на аналогичном поручении прокуратуры Ташкента.



К тому же, несмотря на заключение рабочей группы, 29 января 2019 года, то есть спустя три месяца как заявители сдали лично генеральному прокурору свое заявление, был отправлен очередной ответ-отписка без исходящей даты (!), за подписью не первого заместителя генерального прокурора, а другого заместителя - Г. Хидоятова, решение которого в поддержку незаконной позиции суда обжаловалось генеральному прокурору.



Получается какой-то замкнутый круг.



Сейчас готовятся к публикации результаты журналистского расследования, которые прольют свет на все грубые нарушения закона, допущенные в ходе рассмотрения хозяйственных дел, чтобы общественность сама дала оценку всему происходящему.



Президент Узбекистана активно работает над тем, чтобы повысить в глазах мирового сообщества имидж Узбекистана. В рабочих поездках в зарубежье он каждый раз обращается к их руководству и деловым кругам с предложением к партнерам обратить свои взоры к нашей стране и перестать бояться вкладывать свои средства в нашу экономику. На днях глава государства возложил персональную ответственность на премьер-министра, генпрокурора, министра внутренних дел и министра юстиции за улучшение до 1 января 2020 года показателей Узбекистана в ряде международных рейтингов. Насколько реально повышение рейтингов, если в Узбекистане продолжается откровенное нарушение прав иностранных инвесторов?..

Эта история разрастается фактами, и нам не хотелось бы оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, что происходит в масштабах, казалось бы, нескольких дел, а по сути – во всей судебно-правовой системе.Отметая подробности, сразу перейдем к вновь всплывающим обстоятельствам.После долгих мытарств, завершившихся получением однообразных отписок, руководители фармацевтических компаний 2 ноября прошлого года попадают на личный прием к генеральному прокурору О. Муродову. Выслушав просителей, он дает указание своему первому заместителю Э.Таджиеву сформировать рабочую группу из сотрудников прокуратуры и иных специалистов и при участии представителя фармацевтических компаний основательно изучить все материалы дел, включая уголовное дело о пожаре. При этом генеральный прокурор сделал особое ударение на то, чтобы рабочая группа состояла из лиц, которые ранее не принимали участие в вынесении либо изучении обжалуемых судебных постановлений.Детально изучив все материалы и проанализировав законодательство, рабочая группа пришла к мнению о незаконности вынесенных хозяйственными судами постановлений и необходимости их опротестования. Одновременно было получено заключение управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве о законности судебных постановлений, вынесенных по уголовному делу. Об итогах было доложено генеральному прокурору.С тех пор прошло почти три месяца. Однако неправосудные судебные акты до сих пор не опротестованы. Напротив - от Генеральной прокуратуры исходит инициатива выделить из уголовного дела, по которому судом вынесен давно вступивший в силу приговор, материал для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности работников иностранного предприятия Asklepiy. И это - вопреки определению кассационной инстанции Ташкентского городского суда по уголовным делам от 29 июня 2018 года, которым протест столичного прокурора был отклонен в части требования уведомить органы прокуратуры о наличии в действиях сотрудников Asklepiy грубого нарушения правил пожарной безопасности! Определение, к слову, уже было признано Генеральной прокуратурой законным и обоснованным.В беседе с представителями фармацевтических компаний, на возражение о том, что такое выделение будет противоречить не только процессуальному законодательству и правоприменительной практике, потому что уголовное дело давно прошло через «судебный фильтр», но и определению суда кассационной инстанции, следователь Алмазарского УВД Д. Саттарова, сама находившаяся в недоумении, сказала, что у нее имеется письменное поручение прокуратуры района, основанное на аналогичном поручении прокуратуры Ташкента.К тому же, несмотря на заключение рабочей группы, 29 января 2019 года, то есть спустя три месяца как заявители сдали лично генеральному прокурору свое заявление, был отправлен очередной ответ-отписка без исходящей даты (!), за подписью не первого заместителя генерального прокурора, а другого заместителя - Г. Хидоятова, решение которого в поддержку незаконной позиции суда обжаловалось генеральному прокурору.Получается какой-то замкнутый круг.Сейчас готовятся к публикации результаты журналистского расследования, которые прольют свет на все грубые нарушения закона, допущенные в ходе рассмотрения хозяйственных дел, чтобы общественность сама дала оценку всему происходящему.