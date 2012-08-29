Не российский формат



21 февраля в Ташкенте начальники генеральных штабов вооруженных сил Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана, сплотившись вокруг командующего Центральным командованием вооруженных сил США, обсудят проблемы безопасности в Центральной и Южной Азии.



Как сообщает



Стоит напомнить, что 11 февраля в Узбекистане произошла очередная ротация кадров высшего звена управления. В частности, на посту министра обороны милиционера Абдусалома Азизова сменил милиционер Баходыр Курбанов.

Напомним и то, что в первой половине января этого года подразделение сил специальных операций армии Узбекистана совместно с подразделениями США, Нидерландов, Чили и Канады приняло участие в учениях «Южный удар» на американской военной базе «Кэмп Шелби» (штат Миссисипи).



Как сообщает местный информационный портал, принимающая сторона в рамках культурной программы организует товарищам по оружию ознакомительные экскурсии в резиденцию управления мусульман Узбекистана, музей Тамерлана и его потомков, Академию Вооруженных сил страны.