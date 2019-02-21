Одарённых определят одаренные

20 февраля президент Узбекистана подписал постановление о создании в стране «президентских школ» с английским языком обучения для особо одарённых детей. Первые учебные заведения нового формата с бесплатным образованием появятся в Ташкенте, Нукусе и Ургенче. Затем – во всех регионах Узбекистана.

Чьи дети окажутся самыми одарёнными и первыми сядут за парты президентских школ, с учетом специфики развития большинства государств постсоветского образования, предположить нетрудно.









Предполагается, что набор детей будет осуществляться после четвертого класса, по результатам тестирования на способность мыслить логически. Кто одарённый, а кто нет - определят чиновники Министерства народного образования.В предстоящем учебном году за парты президентских школ сядут 144 ученика. Один класс рассчитан на 12 человек, а ежегодная квота приёма составит 24 школьника.