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Прибыл генерал из ЦК

20 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США генерала Джозефа Вотела, прибывшего для участия в конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

В ходе беседы глава государства выразил удовлетворение тем, что Узбекистан стал площадкой для обсуждения и выработки совместных подходов к решению афганской проблемы.

В официальном сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева подчеркивается, что особое внимание на встрече было уделено вопросам расширения двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Прибыл генерал из ЦК


Соб. инф.



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Просмотров: 775     21 февраля 2019


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