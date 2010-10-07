Прибыл генерал из ЦК

20 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США генерала Джозефа Вотела, прибывшего для участия в конференции начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.
В ходе беседы глава государства выразил удовлетворение тем, что Узбекистан стал площадкой для обсуждения и выработки совместных подходов к решению афганской проблемы.
В официальном сообщении пресс-службы Шавката Мирзиёева подчеркивается, что особое внимание на встрече было уделено вопросам расширения двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
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