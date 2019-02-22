Кассовый разрыв



И смешно, и грустно. Прошло более двух месяцев, как опубликована моя статья «Торжество безнравственных толстосумов» . После публикации я ежедневно изучаю всю информацию о том, что происходит в моем родном Ташкенте, особенно в вопросе сноса жилья и памятников истории. А статьи появляются каждый день, как сводки с фронта боевых действий.



Видно, что чиновники растерялись, они не ожидали такого отпора, такого возмущения. Они стали использовать методы воздействия на общественное мнение - от призывов любить Родину, до приглашения к чаю с печеньем. Вспомнили о существовании депутатов. Один откликнулся, заявив, что нужно создать свод правил о выселении. Дескать, закона такого пока нет, но необходимо выйти с инициативой принять подзаконный нормативно-правовой акт, чтобы каждый человек понимал четко и ясно, каковы правила выселения.



Я считаю, что необходимо провести жесткую аттестацию всех без исключения хокимов на знание Конституции и законов Республики Узбекистан, включая Уголовный кодекс. А депутатов направить на курсы при юридическом университете, чтобы изучили законы, которые сами и принимали. Может быть, после этого они не будут делать подобных заявлений.



Начну с Конституции. В соответствии с частью 2 статьи 53, частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Всё, точка. К сожалению, Конституционный суд не стремится защищать Конституцию, укрывшись за железобетонным законом имени самого себя. За три последних года он вынес только одно решение. Теперь - действующие законы: Гражданский кодекс. Жилищный кодекс, Земельный кодекс, Закон о собственности, Закон о защите частной собственности. Не надо ничего выдумывать, надо просто их соблюдать.



Не нужен и закон о реновации, аналогичный московскому. И в Москве были массовые протесты и митинги. И закон этот далек от совершенства, поскольку нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики - неприкосновенность частной собственности. Единственный закон, который я считаю необходимо принять - это закон об ответственности местных органов власти перед гражданами и обществом, с механизмами его применения. В духе статьи 2 Конституции, где сказано: «Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами».



Необходим закон, в котором были бы прописаны механизмы ответственности за необоснованные и незаконные решения и за снос, и за вырубку деревьев, и за разбитые дороги, и за использование бюджетных средств не по назначению, и за безумные проекты, и за невыполненные обещания…



Есть острая потребность и в создании механизмов контроля деятельности органов исполнительной власти со стороны гражданского общества. Сейчас чиновники лихорадочно ищут обоснования своим незаконным действиям. Пошли в ход аргументы о социальном неравенстве, гражданской позиции, коллективном голосовании, кошках и крысиных норах…



Если не работают они, рассказывают о том, что у нас свой Уолл-стрит появится. Мы хотим обогнать США по роскоши и понтам? Может быть, лучше догнать и перегнать Гондурас по ВВП на душу населения (Узбекистан на 142-м, Гондурас на 133 месте)?



Серьезных инвесторов, готовых вкладывать деньги в создание многочисленных City, нет. Ташкент – не Дубай. Похоже, что заканчиваются реинвестиции и возникает необходимость ликвидировать «кассовый разрыв», как говорят в бизнесе.



Если мои предположения верны - всё закончится очень плохо. Как после строительства таких крупных объектов, как ветка железной дороги Байсун-Кумкурган, Дворец форумов. Генеральная прокуратура найдет завышение сметной стоимости, обнаружит откаты в импортных контрактах, перетрясёт субподрядчиков на предмет, кто с кем аффилирован, распишет все схемы с конечными бенефициарами в каждой «иностранной» компании.



Следом начнутся громкие судебные процессы, массовые посадки расхитителей общенародной собственности и бюджетных средств, сопровождаемые искренней поддержкой общества и средств массовой информации.



Видно, что чиновники растерялись, они не ожидали такого отпора, такого возмущения. Они стали использовать методы воздействия на общественное мнение - от призывов любить Родину, до приглашения к чаю с печеньем. Вспомнили о существовании депутатов. Один откликнулся, заявив, что нужно создать свод правил о выселении. Дескать, закона такого пока нет, но необходимо выйти с инициативой принять подзаконный нормативно-правовой акт, чтобы каждый человек понимал четко и ясно, каковы правила выселения.Я считаю, что необходимо провести жесткую аттестацию всех без исключения хокимов на знание Конституции и законов Республики Узбекистан, включая Уголовный кодекс. А депутатов направить на курсы при юридическом университете, чтобы изучили законы, которые сами и принимали. Может быть, после этого они не будут делать подобных заявлений.Начну с Конституции. В соответствии с частью 2 статьи 53, частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Всё, точка. К сожалению, Конституционный суд не стремится защищать Конституцию, укрывшись за железобетонным законом имени самого себя. За три последних года он вынес только одно решение. Теперь - действующие законы: Гражданский кодекс. Жилищный кодекс, Земельный кодекс, Закон о собственности, Закон о защите частной собственности. Не надо ничего выдумывать, надо просто их соблюдать.Не нужен и закон о реновации, аналогичный московскому. И в Москве были массовые протесты и митинги. И закон этот далек от совершенства, поскольку нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики - неприкосновенность частной собственности. Единственный закон, который я считаю необходимо принять - это закон об ответственности местных органов власти перед гражданами и обществом, с механизмами его применения. В духе статьи 2 Конституции, где сказано: «Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами».Необходим закон, в котором были бы прописаны механизмы ответственности за необоснованные и незаконные решения и за снос, и за вырубку деревьев, и за разбитые дороги, и за использование бюджетных средств не по назначению, и за безумные проекты, и за невыполненные обещания…Есть острая потребность и в создании механизмов контроля деятельности органов исполнительной власти со стороны гражданского общества. Сейчас чиновники лихорадочно ищут обоснования своим незаконным действиям. Пошли в ход аргументы о социальном неравенстве, гражданской позиции, коллективном голосовании, кошках и крысиных норах…Если не работают они, рассказывают о том, что у нас свой Уолл-стрит появится. Мы хотим обогнать США по роскоши и понтам? Может быть, лучше догнать и перегнать Гондурас по ВВП на душу населения (Узбекистан на 142-м, Гондурас на 133 месте)?Серьезных инвесторов, готовых вкладывать деньги в создание многочисленных City, нет. Ташкент – не Дубай. Похоже, что заканчиваются реинвестиции и возникает необходимость ликвидировать «кассовый разрыв», как говорят в бизнесе.Если мои предположения верны - всё закончится очень плохо. Как после строительства таких крупных объектов, как ветка железной дороги Байсун-Кумкурган, Дворец форумов. Генеральная прокуратура найдет завышение сметной стоимости, обнаружит откаты в импортных контрактах, перетрясёт субподрядчиков на предмет, кто с кем аффилирован, распишет все схемы с конечными бенефициарами в каждой «иностранной» компании.