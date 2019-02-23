





Спиртное не возбраняется, воспоминания приветствуются. О службе, о дружбе, о стране, которой нет, и времени, когда мы были бесстыдно молоды, сильны и привлекательны, а жизнь представлялась бесконечно длинной и непременно счастливой.



В этот день встречаются те, кто присягал единому многонациональному народу единой интернациональной державы. У кого сохранились гранёные стаканы или эмалированные кружки – пьют из них. У кого нет - из чего придётся. Присягнувшие единожды, уверенные, что служили не зря, мы по полной принимаем на грудь, забыв про возраст и отвергнув советы домочадцев.



Шумно и разом сдвинув посуду в едином глухом стуке - за здравие живущих. Молча и не чокаясь - за упокой ушедших. Голова будет болеть завтра, и хрен с ней – пусть болит. Один раз живём.



С праздником всех, кто служил в рядах Советской Армии!



23 февраля мы, принимавшие воинскую Присягу в бытность СССР, традиционно отмечаем День Советской Армии. Либо дома, либо на работе, реже – с однополчанами. Просто потому, что разбросаны они по пятнадцати суверенным государствам и собрать всех вместе практически невозможно.Спиртное не возбраняется, воспоминания приветствуются. О службе, о дружбе, о стране, которой нет, и времени, когда мы были бесстыдно молоды, сильны и привлекательны, а жизнь представлялась бесконечно длинной и непременно счастливой.В этот день встречаются те, кто присягал единому многонациональному народу единой интернациональной державы. У кого сохранились гранёные стаканы или эмалированные кружки – пьют из них. У кого нет - из чего придётся. Присягнувшие единожды, уверенные, что служили не зря, мы по полной принимаем на грудь, забыв про возраст и отвергнув советы домочадцев.Шумно и разом сдвинув посуду в едином глухом стуке - за здравие живущих. Молча и не чокаясь - за упокой ушедших. Голова будет болеть завтра, и хрен с ней – пусть болит. Один раз живём.