Куда ведут - туда и идём



18 – 23 февраля 2019 года



Республиканские газеты 19 февраля опубликовали постановления «О мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг» и «О мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта в Республике Узбекистан».



Постановление «О дополнительных мерах по эффективному использованию объектов государственной собственности» опубликовано в печати 20 февраля.



Сообщение УзА под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США» узбекские СМИ распространили 21 февраля.



В этот же день в газетах опубликован отчет УзА «Определены задачи по дальнейшему реформированию электроэнергетики». В нем говорится, что президент 20 февраля провел совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике и дальнейшего развития отрасли.



В этих номерах республиканские издания поместили три постановления, подписанные главой государства: «О мерах по образованию Президентских школ», «О дополнительных мерах по реализации программы «Обод кишлок» в 2019 году» и «О мерах по коренному совершенствованию и комплексному развитию промышленности строительных материалов».



В печатных СМИ 22 февраля опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент, под заголовком «Всесторонне обсуждены вопросы дальнейшего развития нефтегазовой и химической промышленности».



В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА «Критически проанализированы реализация налоговой концепции и эффективность использования приусадебных земель». В нем говорится, что под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности проводимой работы в рамках Концепции совершенствования налоговой политики и определению важных задач на перспективу.



В этот же день опубликованы постановления «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка прохождения гражданами Республики Узбекистан срочной военной службы» и «О мерах по государственной поддержке проведения социологических исследований».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 19 февраля опубликовали три закона: «О присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 года)», «О присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 года)», и «О семеноводстве».



Ряд изданий 19 февраля опубликовали сообщение о том, что с 25 февраля 2019 года Центральный банк республики выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 100 000 сумов.



Газета «Народное слово» 20 февраля опубликовала реплику под заголовком «В поликлинику на тракторе». Автор описывает условия жизни отдаленного селения в Касанском районе Кашкадарьинской области. «В селе нет ни одного современного строения. Лишь глиняные покосившиеся дома, мрачное здание дошкольного образовательного учреждения…», - пишет автор.



Еженедельное издание «Жамият» опубликовало критический материал под заголовком «Выполнит ли обещание хокимият?». Автор рассказывает историю предпринимателя из Навои, у которого хокимият забрал территорию автостоянки, пообещав, выделить другой участок. «Ну а потом предприниматель превратился в просителя, обивающего пороги хокимията, затем жалобщика, бегающего по судам», - пишет газета.



Издание «Иктисодий газета» 22 февраля опубликовало заметку под заголовком «Какую зарплату получают предприниматели?». Автор приводит данные о том, что в США сенаторы получают 14500 долларов в месяц, что в три раза больше, чем средняя зарплата в этой стране. Депутатам в России платят поменьше – 13800 долларов. В Центральной Азии самые большие зарплаты у депутатов в Казахстане – 2000 долларов. Это больше чем в среднем по стране в 26 раз. У киргизских депутатов зарплата 480 долларов, у таджикских – 850 долларов. По данным издания узбекские сенаторы и депутаты получают за свою работу в среднем 3,6-4.2 млн сумов. Кроме того, им выплачивают премии и выделяют средства для осуществления деятельности в качестве избранника народа. А также они имеют ряд льгот в общественном, железнодорожном и авиатранспорте. «В госпрограмме на этот год предусмотрено усиление полномочий парламента, а также меры по улучшению материально-технического и организационного снабжения двух палат парламента, пересмотр системы оплаты сенаторов и депутатов», - пишет автор.



В материале газета «Привычка, которую не изменить?» рассказывается о работе автозаправочных станций. Автор пишет о том, что там как не было, так и нет порядка. «Пистолетчики», обслуживающие водителей, ждут оплату за свои услуги даже там, где написано, что такая оплата не нужна. Руководители АЗС сами создают такие условия, когда их работники пытаются наложить на водителей свой «налог»,- пишет автор.



В газете «Ёшлар овози» 23 февраля опубликована реплика под заголовком «Смотреть стыдно». Автор пишет, что техническое оснащение телевидения с каждым годом лучше, а содержание - все хуже. В качестве примера приводится новая передача на канале «Ёшлар», которая называется «От меня и до меня». Как отмечается, идея скопирована с российской передачи «Модный приговор», но представлена на узбекском языке без ясной цели и смысла. «Пять ярко одетых и без меры накрашенных девушек ходят по модным бутикам и выбирают себе наряды. Их разговоры только вокруг модной одежды и того, в каких случаях, что лучше надеть. Это не что иное, как реклама этих магазинов», - пишет автор.



Ряд газет критически оценили приезд в Узбекистан известного турецкого актера Бурака Озчивита. Так, газета «Ишонч» 21 февраля опубликовала заметку под заголовком «Ужин за 350 тысяч долларов». В ней говорится о том, что за ужин и возможность сделать селфи с турецким героем-любовником из сериалов, дамочки из состоятельных семей выложили 350 тысяч долларов. «Куда мы идем? Или у нас есть люди, которые не знают, куда девать деньги?», - возмущается автор.





Республиканские газеты 19 февраля опубликовали постановления «О мерах по дальнейшему комплексному развитию национальной системы оказания государственных услуг» и «О мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта в Республике Узбекистан».Постановление «О дополнительных мерах по эффективному использованию объектов государственной собственности» опубликовано в печати 20 февраля.Сообщение УзА под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял командующего Центральным командованием Вооружённых Сил США» узбекские СМИ распространили 21 февраля.В этот же день в газетах опубликован отчет УзА «Определены задачи по дальнейшему реформированию электроэнергетики». В нем говорится, что президент 20 февраля провел совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике и дальнейшего развития отрасли.В этих номерах республиканские издания поместили три постановления, подписанные главой государства: «О мерах по образованию Президентских школ», «О дополнительных мерах по реализации программы «Обод кишлок» в 2019 году» и «О мерах по коренному совершенствованию и комплексному развитию промышленности строительных материалов».В печатных СМИ 22 февраля опубликован отчет УзА о совещании, которое провел президент, под заголовком «Всесторонне обсуждены вопросы дальнейшего развития нефтегазовой и химической промышленности».В субботних номерах газет опубликовано сообщение УзА «Критически проанализированы реализация налоговой концепции и эффективность использования приусадебных земель». В нем говорится, что под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности проводимой работы в рамках Концепции совершенствования налоговой политики и определению важных задач на перспективу.В этот же день опубликованы постановления «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка прохождения гражданами Республики Узбекистан срочной военной службы» и «О мерах по государственной поддержке проведения социологических исследований».Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 19 февраля опубликовали три закона: «О присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 года)», «О присоединении Республики Узбекистан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 года)», и «О семеноводстве».Ряд изданий 19 февраля опубликовали сообщение о том, что с 25 февраля 2019 года Центральный банк республики выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 100 000 сумов.Газета «Народное слово» 20 февраля опубликовала реплику под заголовком «В поликлинику на тракторе». Автор описывает условия жизни отдаленного селения в Касанском районе Кашкадарьинской области. «В селе нет ни одного современного строения. Лишь глиняные покосившиеся дома, мрачное здание дошкольного образовательного учреждения…», - пишет автор.Еженедельное издание «Жамият» опубликовало критический материал под заголовком «Выполнит ли обещание хокимият?». Автор рассказывает историю предпринимателя из Навои, у которого хокимият забрал территорию автостоянки, пообещав, выделить другой участок. «Ну а потом предприниматель превратился в просителя, обивающего пороги хокимията, затем жалобщика, бегающего по судам», - пишет газета.Издание «Иктисодий газета» 22 февраля опубликовало заметку под заголовком «Какую зарплату получают предприниматели?». Автор приводит данные о том, что в США сенаторы получают 14500 долларов в месяц, что в три раза больше, чем средняя зарплата в этой стране. Депутатам в России платят поменьше – 13800 долларов. В Центральной Азии самые большие зарплаты у депутатов в Казахстане – 2000 долларов. Это больше чем в среднем по стране в 26 раз. У киргизских депутатов зарплата 480 долларов, у таджикских – 850 долларов. По данным издания узбекские сенаторы и депутаты получают за свою работу в среднем 3,6-4.2 млн сумов. Кроме того, им выплачивают премии и выделяют средства для осуществления деятельности в качестве избранника народа. А также они имеют ряд льгот в общественном, железнодорожном и авиатранспорте. «В госпрограмме на этот год предусмотрено усиление полномочий парламента, а также меры по улучшению материально-технического и организационного снабжения двух палат парламента, пересмотр системы оплаты сенаторов и депутатов», - пишет автор.В материале газета «Привычка, которую не изменить?» рассказывается о работе автозаправочных станций. Автор пишет о том, что там как не было, так и нет порядка. «Пистолетчики», обслуживающие водителей, ждут оплату за свои услуги даже там, где написано, что такая оплата не нужна. Руководители АЗС сами создают такие условия, когда их работники пытаются наложить на водителей свой «налог»,- пишет автор.В газете «Ёшлар овози» 23 февраля опубликована реплика под заголовком «Смотреть стыдно». Автор пишет, что техническое оснащение телевидения с каждым годом лучше, а содержание - все хуже. В качестве примера приводится новая передача на канале «Ёшлар», которая называется «От меня и до меня». Как отмечается, идея скопирована с российской передачи «Модный приговор», но представлена на узбекском языке без ясной цели и смысла. «Пять ярко одетых и без меры накрашенных девушек ходят по модным бутикам и выбирают себе наряды. Их разговоры только вокруг модной одежды и того, в каких случаях, что лучше надеть. Это не что иное, как реклама этих магазинов», - пишет автор.