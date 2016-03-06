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Прощай, Марат

24 февраля на 79-м году жизни скончался известный правозащитник, генеральный секретарь Международного общества прав человека (МОПЧ), основатель Комитета защиты прав личности Узбекистана, профессор Марат Тешаевич Захидов. О смерти отца редакции сообщила одна из трёх его дочерей.

Сын президента Академии наук Узбекской ССР, выпускник МГУ, в прошлом -  преподаватель ТашГУ, Марат Захидов до конца жизни совмещал научную работу с правозащитной деятельностью. В его ташкентской квартире всегда было полно народу. Униженные и загнанные властью в угол, нередко видели в нем последнюю надежду на восстановление справедливости. К системному беспорядку, когда во всех углах комнат лежат стопки бумаг, и только он один знает, где и что, привыкли все, кто бывал у него.

При внешней безалаберности Марат Тешаевич всегда был в работе, всё помнил и никому ничего не забывал. Вспыльчивый, эмоциональный, порою взбалмошный, привыкший командовать, а не выполнять команды, он был сложен в повседневном общении. Мог обидеться, как ребёнок, поверив досужим слухам, но затем сам шёл навстречу и признавал собственную неправоту. Он умел это делать быстро, убедительно, без череды покаяний и посыпания головы пеплом.

Не веривший в загробную жизнь, Марат ценил каждую отпущенную ему свыше минуту, не позволяя себе пустой праздности. Его бесчисленные перелеты из одной страны в другую не останавливали ни длительный сахарный диабет, ни букет иных сопутствующих возрасту заболеваний. Его неиссякаемой энергии искренне поражались люди, значительно моложе и здоровее. Он же считал, что в таком темпе должен жить каждый. Иначе, зачем тебе жизнь. Как-то он позвонил и спросил, чем я занят. Я честно признался, что играю в нарды. «Ты еще домино прикупи», - съязвил Марат и положил трубку.

Мы были знакомы 20 лет. В 1999 году председатель КЗПЛ Марат Тешаевич Захидов впервые пригласил меня к участию в семинаре, проходившем в Ташкенте под патронатом МОПЧ. Знакомство переросло в дружбу. Он был из редкой теперь породы людей, которые если друг – то друг настоящий, но если враг - то и враг настоящий. У него не было полутонов в оценке человеческих качеств.  

Отношение Марата и к советской, и к нынешней власти, было неоднозначным. Наверное, сказалось происхождение. Мать - из богатой и родовитой кокандской семьи, у которой революция отняла всё. Отец – прямая противоположность. Выходец из беднейшего сословия, всего в этой жизни добившийся своим умом и своим трудом. Мать ненавидела Советы, отец – боготворил.

…Последний раз мы виделись ровно две недели назад – в воскресенье. Он только вернулся из Германии через Москву. Позвонил, пригласил на плов. «И захвати кастрюльку – возьмешь с собой».

Плов приготовила фермер, права на землю которой он помог отстоять как представитель авторитетной правозащитной организации. Сидели в зале его большой квартиры с хаотично расставленными стульями в белых чехлах, меж компьютеров и ворохов бумаг. По комнатам бегала и щебетала младшая внучка. Периодически она подкрадывалась к деду и нежно прижималась к нему щекой.

Дед таял…

Прощай, Марат


Сергей Ежков



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Просмотров: 1381     25 февраля 2019


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