Орлан напряжённости



Уже более 17 лет Запад в лице США и стран НАТО, свергнув в рамках антитеррористической операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) в начале 2000-х годов режим движения «Талибан» в Афганистане, продолжает сохранять на его территории воинский контингент, мотивируя это борьбой с «международным терроризмом» и стремлением обеспечить безопасность в проведении преобразований афганского общества. Однако, несмотря на изначальный широкий консенсус и наличие доброй воли со стороны международного сообщества в вопросе восстановления Афганистана, на сегодняшний день никем так и не определена стратегия государственного строительства и реконструкции этой страны. Поэтому обстановка там еще далека от нормализации, и ИРА крайне нестабильна.



Главным внешним актором на афганской военно-политической сцене по-прежнему являются США, которые фактически взяли на себя роль куратора происходящих в стране процессов, а если быть точнее – официальных кабульских властей. Тем не менее похвастаться достижением каких-либо значимых результатов Соединенные Штаты не могут. Слабая власть, разрушенная экономика, всеобщая коррупция и наличие сил, находящихся в оппозиции и ведущих вооруженную борьбу против официальной власти в Кабуле, сосредоточивание на афганской территории различного «террористического сброда», а также многократный рост наркотрафика являются главными причинами сохранения хаоса, способного в любой момент перекинуться на соседние страны.



При этом развитие ситуации в Афганистане и варианты возможного воздействия на нее Соединенные Штаты рассматривают исключительно через призму собственных долгосрочных геостратегических интересов в регионах Среднего Востока и Центральной Азии.



Во-первых, сохраняя под флагом борьбы с «международным терроризмом» свое военное присутствие в Афганистане, США имеют возможность «легально» находиться в центре стратегически важного региона и «держать в поле зрения» Иран, Пакистан и Китай, которые в той или иной степени рассматриваются Вашингтоном как с точки зрения потенциальных угроз национальной безопасности (ИРИ, ИРП), так и глобального соперничества (КНР). Наличие же на афганской территории многочисленных хорошо оборудованных военных объектов (чего стоит только авиабаза Баграм, способная принимать все типы самолетов, в том числе и стратегическую авиацию) свидетельствует о том, что Соединенные Штаты уже создали на территории ИРА подвижную и гибкую систему передового базирования, с помощью которой могут при необходимости использовать свои мобильные силы на указанных выше направлениях.



Тем более есть признаки того, что США опосредованно, тем или иным образом способствуют укреплению на афганской территории террористической организации «Исламское государство», которая является одними из многих инструментов в американских программах по поддержанию нестабильности в Афганистане, а также хорошим поводом сохранять легитимное военное присутствие в этом важном с различных точек зрения регионе.



Во-вторых, угрозы, исходящие из неспокойного Афганистана (при этом не исключается и искусственное поддержание США управляемой нестабильности с использованием того же «террористического интернационала»), позволяют Соединенным Штатам «мотивированно» взаимодействовать с центральноазиатскими государствами в военной сфере, пытаясь тем самым расширить свое политическое и экономическое влияние в Центральной Азии и, соответственно, всячески противодействовать попыткам России и Китая по укреплению здесь своих позиций.



В-третьих, всесторонняя поддержка нынешних кабульских властей дает Соединенным Штатам в обозримом будущем преференции для масштабной экономической экспансии в Афганистане, в первую очередь в освоении минерально-сырьевых ресурсов, вокруг которых в последнее время начинает разворачиваться активная конкурентная борьба. Немаловажным для США также представляется получение непосредственного контроля за трансафганским транзитным коридором и возможной транспортировкой энергоресурсов из Центрально-Азиатского региона в Южную Азию через афганскую территорию.



Достижение США упомянутых стратегических целей в Афганистане, безусловно, предусматривает контроль американцами обстановки в стране и нахождение у власти в ИРА тех военно-политических кругов, которые в большей степени будут ориентироваться на интересы именно Соединенных Штатов, нежели других государств (на данный момент эту функцию выполняет президент Ашраф Гани и его ближайшее окружение). Поэтому в последнее время американская сторона старается всячески воздействовать на процесс интеграции антиправительственных группировок, в первую очередь движения «Талибан», с нынешним кабульским режимом и выработки такого механизма распределения власти в Афганистане, который учитывал бы интересы всех этнических, религиозных и племенных групп страны.



С позиций сегодняшнего дня совершенно очевидно, что ситуация в Афганистане во многом напоминает ход событий периода 70-80-х годов ХХ века, когда в афганские процессы активно был вовлечен Советский Союз.



Во-первых, со всей очевидностью можно утверждать, что, как и ввод Советским Союзом своих войск в Афганистан, нынешнее активное вмешательство США во внутриафганские дела, в том числе и военное присутствие, не приносит ожидаемых результатов. Наоборот, реальные «достижения» от так называемой антитеррористической операции под эгидой Соединенных Штатов в Афганистане – сохраняющаяся напряженность ситуации в стране и рост антиоккупационных настроений в афганском обществе.



Негативному отношению к американскому воинскому контингенту во многом способствует необоснованное применение им в ходе проведения операций военной силы, что приводит к гибели гражданского населения. Делая основную ставку на воздушные удары, в том числе и беспилотниками, командование американских войск пытается свести к минимуму военные потери на земле. Но такая тактика приводит к значительным потерям среди мирных афганских граждан, что, естественно, еще больше провоцирует рост антизападных, а заодно и антиправительственных протестных настроений. Для многих становится очевидным, что нахождение иностранных войск на афганской территории (даже если их деятельность была подкреплена мандатом ООН) выступает главным раздражающим фактором для афганского населения и всех сил, находящихся в оппозиции к нынешним властям в Кабуле.



Во-вторых, опять же, как и 40 лет назад, когда СССР пытался вовлечь Афганистан в сферу своего геополитического влияния и идеологической опеки, сейчас четко просматривается попытка привнесения в эту страну чуждой идеологии. Системной ошибкой США с самого начала их присутствия в Афганистане было и остается желание искусственного создания здесь демократического режима по западным стандартам. При этом навязывание афганскому обществу со стороны нынешних спонсоров кабульских властей западной модели демократии и ценностей «свободного мира», которые чужды и непонятны для подавляющего большинства населения Афганистана, а зачастую даже идут вразрез с религиозными и национальными устоями афганцев, только усугубляет ситуацию и создает более широкую социальную почву как для различного рода антиправительственных сил, так и радикалистских кругов.



В-третьих, нынешняя власть в Кабуле, созданная и патронируемая Западом без учета современных афганских реалий, демонстрирует практическую недееспособность, отсутствие четких целей, планов и реальных концепций развития страны. Как и в бытность советского присутствия в Афганистане, чрезмерное нахождение в различных государственных структурах иностранных советников (а сейчас в Афганистане в той или иной степени присутствуют представители десятка зарубежных стран, международных и неправительственных организаций) расхолаживает и дезориентирует афганских чиновников, которые стремятся уйти от ответственности в принятии конкретных решений социально-экономического характера. При этом многомиллиардные средства, выделяемые зарубежными государствами в качестве экономической помощи, используются крайне неэффективно уже на стадии выделения, в стране процветают тотальная коррупция, грабежи и воровство. Все это вызывает крайнее недовольство афганского населения и используется противниками президента А. Гани, в первую очередь талибами, для дополнительного обоснования своей пропагандистской деятельности против иностранного присутствия.



В целом семнадцатилетняя операция Запада, которая практически в два раза превысила по своей продолжительности нахождение на афганской территории советских войск, демонстрирует, что ни одна центральная власть в Афганистане не будет в глазах населения обладать легитимностью и пользоваться уважением в условиях иностранного военного присутствия в стране. Иными словами, такая власть всегда будет считаться «сидящей» на иностранных штыках. Сейчас разобщенность в афганском обществе по большому счету ничуть не меньше, чем 30-40 лет назад: здесь перемешались национально-этнические и религиозные противоречия, личные амбиции различных афганских политических и военных деятелей, а также региональных авторитетов, которые, к сожалению, слабо учитываются нынешними внешними участниками внутриафганских процессов.



В контексте вышеизложенного очень уместно вспомнить выражение – «единственный урок истории, что из нее никто не извлекает уроков». И если США и международное сообщество заинтересованы в скорейшей стабилизации обстановки в Афганистане, им необходимо все же: 1) учитывать те особенности, которые присущи именно афганскому обществу, 2) не навязывать ему своих взглядов и моделей развития, 3) предоставить афганцам самим решать свою собственную судьбу и при необходимости выбирать себе союзников, 4) больше привлекать к работе соседние страны (не случайно на Востоке говорят, что «сосед порой бывает ближе, чем дальний родственник»), 5) в целом следует извлекать уроки из истории…

Главным внешним актором на афганской военно-политической сцене по-прежнему являются США, которые фактически взяли на себя роль куратора происходящих в стране процессов, а если быть точнее – официальных кабульских властей. Тем не менее похвастаться достижением каких-либо значимых результатов Соединенные Штаты не могут. Слабая власть, разрушенная экономика, всеобщая коррупция и наличие сил, находящихся в оппозиции и ведущих вооруженную борьбу против официальной власти в Кабуле, сосредоточивание на афганской территории различного «террористического сброда», а также многократный рост наркотрафика являются главными причинами сохранения хаоса, способного в любой момент перекинуться на соседние страны.При этом развитие ситуации в Афганистане и варианты возможного воздействия на нее Соединенные Штаты рассматривают исключительно через призму собственных долгосрочных геостратегических интересов в регионах Среднего Востока и Центральной Азии.Во-первых, сохраняя под флагом борьбы с «международным терроризмом» свое военное присутствие в Афганистане, США имеют возможность «легально» находиться в центре стратегически важного региона и «держать в поле зрения» Иран, Пакистан и Китай, которые в той или иной степени рассматриваются Вашингтоном как с точки зрения потенциальных угроз национальной безопасности (ИРИ, ИРП), так и глобального соперничества (КНР). Наличие же на афганской территории многочисленных хорошо оборудованных военных объектов (чего стоит только авиабаза Баграм, способная принимать все типы самолетов, в том числе и стратегическую авиацию) свидетельствует о том, что Соединенные Штаты уже создали на территории ИРА подвижную и гибкую систему передового базирования, с помощью которой могут при необходимости использовать свои мобильные силы на указанных выше направлениях.Тем более есть признаки того, что США опосредованно, тем или иным образом способствуют укреплению на афганской территории террористической организации «Исламское государство», которая является одними из многих инструментов в американских программах по поддержанию нестабильности в Афганистане, а также хорошим поводом сохранять легитимное военное присутствие в этом важном с различных точек зрения регионе.Во-вторых, угрозы, исходящие из неспокойного Афганистана (при этом не исключается и искусственное поддержание США управляемой нестабильности с использованием того же «террористического интернационала»), позволяют Соединенным Штатам «мотивированно» взаимодействовать с центральноазиатскими государствами в военной сфере, пытаясь тем самым расширить свое политическое и экономическое влияние в Центральной Азии и, соответственно, всячески противодействовать попыткам России и Китая по укреплению здесь своих позиций.В-третьих, всесторонняя поддержка нынешних кабульских властей дает Соединенным Штатам в обозримом будущем преференции для масштабной экономической экспансии в Афганистане, в первую очередь в освоении минерально-сырьевых ресурсов, вокруг которых в последнее время начинает разворачиваться активная конкурентная борьба. Немаловажным для США также представляется получение непосредственного контроля за трансафганским транзитным коридором и возможной транспортировкой энергоресурсов из Центрально-Азиатского региона в Южную Азию через афганскую территорию.Достижение США упомянутых стратегических целей в Афганистане, безусловно, предусматривает контроль американцами обстановки в стране и нахождение у власти в ИРА тех военно-политических кругов, которые в большей степени будут ориентироваться на интересы именно Соединенных Штатов, нежели других государств (на данный момент эту функцию выполняет президент Ашраф Гани и его ближайшее окружение). Поэтому в последнее время американская сторона старается всячески воздействовать на процесс интеграции антиправительственных группировок, в первую очередь движения «Талибан», с нынешним кабульским режимом и выработки такого механизма распределения власти в Афганистане, который учитывал бы интересы всех этнических, религиозных и племенных групп страны.С позиций сегодняшнего дня совершенно очевидно, что ситуация в Афганистане во многом напоминает ход событий периода 70-80-х годов ХХ века, когда в афганские процессы активно был вовлечен Советский Союз.Во-первых, со всей очевидностью можно утверждать, что, как и ввод Советским Союзом своих войск в Афганистан, нынешнее активное вмешательство США во внутриафганские дела, в том числе и военное присутствие, не приносит ожидаемых результатов. Наоборот, реальные «достижения» от так называемой антитеррористической операции под эгидой Соединенных Штатов в Афганистане – сохраняющаяся напряженность ситуации в стране и рост антиоккупационных настроений в афганском обществе.Негативному отношению к американскому воинскому контингенту во многом способствует необоснованное применение им в ходе проведения операций военной силы, что приводит к гибели гражданского населения. Делая основную ставку на воздушные удары, в том числе и беспилотниками, командование американских войск пытается свести к минимуму военные потери на земле. Но такая тактика приводит к значительным потерям среди мирных афганских граждан, что, естественно, еще больше провоцирует рост антизападных, а заодно и антиправительственных протестных настроений. Для многих становится очевидным, что нахождение иностранных войск на афганской территории (даже если их деятельность была подкреплена мандатом ООН) выступает главным раздражающим фактором для афганского населения и всех сил, находящихся в оппозиции к нынешним властям в Кабуле.Во-вторых, опять же, как и 40 лет назад, когда СССР пытался вовлечь Афганистан в сферу своего геополитического влияния и идеологической опеки, сейчас четко просматривается попытка привнесения в эту страну чуждой идеологии. Системной ошибкой США с самого начала их присутствия в Афганистане было и остается желание искусственного создания здесь демократического режима по западным стандартам. При этом навязывание афганскому обществу со стороны нынешних спонсоров кабульских властей западной модели демократии и ценностей «свободного мира», которые чужды и непонятны для подавляющего большинства населения Афганистана, а зачастую даже идут вразрез с религиозными и национальными устоями афганцев, только усугубляет ситуацию и создает более широкую социальную почву как для различного рода антиправительственных сил, так и радикалистских кругов.В-третьих, нынешняя власть в Кабуле, созданная и патронируемая Западом без учета современных афганских реалий, демонстрирует практическую недееспособность, отсутствие четких целей, планов и реальных концепций развития страны. Как и в бытность советского присутствия в Афганистане, чрезмерное нахождение в различных государственных структурах иностранных советников (а сейчас в Афганистане в той или иной степени присутствуют представители десятка зарубежных стран, международных и неправительственных организаций) расхолаживает и дезориентирует афганских чиновников, которые стремятся уйти от ответственности в принятии конкретных решений социально-экономического характера. При этом многомиллиардные средства, выделяемые зарубежными государствами в качестве экономической помощи, используются крайне неэффективно уже на стадии выделения, в стране процветают тотальная коррупция, грабежи и воровство. Все это вызывает крайнее недовольство афганского населения и используется противниками президента А. Гани, в первую очередь талибами, для дополнительного обоснования своей пропагандистской деятельности против иностранного присутствия.В целом семнадцатилетняя операция Запада, которая практически в два раза превысила по своей продолжительности нахождение на афганской территории советских войск, демонстрирует, что ни одна центральная власть в Афганистане не будет в глазах населения обладать легитимностью и пользоваться уважением в условиях иностранного военного присутствия в стране. Иными словами, такая власть всегда будет считаться «сидящей» на иностранных штыках. Сейчас разобщенность в афганском обществе по большому счету ничуть не меньше, чем 30-40 лет назад: здесь перемешались национально-этнические и религиозные противоречия, личные амбиции различных афганских политических и военных деятелей, а также региональных авторитетов, которые, к сожалению, слабо учитываются нынешними внешними участниками внутриафганских процессов.