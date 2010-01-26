Нет ума – пиши законы

28 февраля на пленарном заседании Сената внесены поправки в Кодекс об административной ответственности, согласно которым все юридические лица, имеющие автотранспорт, обязаны каждые два года платить частной компании Avtotest за сертификат о прохождении курсов повышения квалификации водителями. По самым скромным подсчетам, ежегодный принудительный сбор превысит эквивалент в 50 миллионов долларов США.

Сенаторам не хватило ума, воли и самостоятельности отклонить проект изменений и подойти к проблеме безопасности дорожного движения разумно и дифференцировано. К примеру, обязать повышать квалификацию только тех водителей автотранспорта юридических лиц, кто в течение календарного месяца (квартала) совершил три и более грубых нарушений ПДД. Есть и другие варианты...









Ссылка на то, что повышение квалификации коснется только юридических лиц, занимающихся перевозкой грузов или пассажиров, рассчитана на идиотов, поскольку любой автотранспорт перевозит или пассажиров, или грузы.