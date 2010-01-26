Нет ума – пиши законы

28 февраля на пленарном заседании Сената внесены поправки в Кодекс об административной ответственности, согласно которым все юридические лица, имеющие автотранспорт, обязаны каждые два года платить частной компании Avtotest за сертификат о прохождении курсов повышения квалификации водителями. По самым скромным подсчетам, ежегодный принудительный сбор превысит эквивалент в 50 миллионов долларов США.
Ссылка на то, что повышение квалификации коснется только юридических лиц, занимающихся перевозкой грузов или пассажиров, рассчитана на идиотов, поскольку любой автотранспорт перевозит или пассажиров, или грузы.
Сенаторам не хватило ума, воли и самостоятельности отклонить проект изменений и подойти к проблеме безопасности дорожного движения разумно и дифференцировано. К примеру, обязать повышать квалификацию только тех водителей автотранспорта юридических лиц, кто в течение календарного месяца (квартала) совершил три и более грубых нарушений ПДД. Есть и другие варианты...
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