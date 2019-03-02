Серо, сыро, срамота



Проект закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» противоречит Конституции Узбекистана, направлен на создание иллюзии права собственности на землю, существенно упрощает отъём собственности у физических и юридических лиц. Он допускает национализацию и внесудебную конфискацию собственности, причем, за деяния, не связанные с Уголовным кодексом. Из проекта закона также исключена норма, обязывающая получить согласие собственника жилого дома на изъятие у него земельного участка.



После прочтения проекта закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения», подготовленного в недрах Министерства экономики и промышленности Узбекистана, в голову лезут очень нехорошие мысли. Похоже, что проект направлен на достижение двух целей: создать иллюзию права собственности на землю у населения за счет средств населения, существенно упростив отъём (изъятие) у него собственности. Лично я, если закон будет принят в том виде, в котором предложен для обсуждения, не буду приватизировать земельный участок под своим домом. И деньги будут целее, и дом.



Теперь - по порядку. Целью введения частной собственности на землю должно быть увеличение числа собственников, капитализация экономики за счет вовлечения в гражданский оборот части национального достояния страны, а также повышение благосостояния и защищенности физических и юридических лиц. В действующем законодательстве довольно четко прописаны основания для изъятия земельных участков - для государственных и общественных нужд. И нужды эти перечислены: оборона, государственная безопасность, экологическая безопасность, строительство дорог, мостов, тоннелей…



В проекте закона, послужившего поводом для этих заметок, к уже имеющимся добавлен ряд других оснований отъема собственности. К примеру, «реализация градостроительной документации по планированию и застройки территорий в части организации функционального зонирования территории населенного пункта». Что это означает? Или: «строительство крупных градообразующих объектов, учтенных градостроительной документацией». Сейчас по законодательству требуется утвержденный генплан.



Следующее основание для изъятия земельных участков: «а также в других случаях, предусмотренных законами и решениями Президента». Каких законов, каких решений, в каких случаях? Полный простор для творчества органов исполнительной власти. Для сведения разработчиков проекта: такого понятия, как «решения Президента» законодательством не предусмотрено. Есть указы, постановления и распоряжения главы государства. И у каждого из них свой правовой статус.



Теперь о новации в законодательстве - «Особые случаи прекращения права собственности» (статья 12 проекта). Статья предусматривает прекращение права частной собственности в случае прекращения гражданства физическим лицом с последующим возмещением убытков (неизвестно, в какие сроки). Если говорить юридическим языком - это национализация. Если убытки не будут возмещены - конфискация. Причем, конфискация внесудебная. К слову, эту статью можно рассматривать и как санкцию, применяемую к лицу, вышедшему из гражданства Республики Узбекистан. Можно рассматривать и как угрозу. Выйдешь из гражданства - потеряешь собственность.



Вторая часть этой статьи касается предприятий с иностранными инвестициями. Если они увеличат долю иностранного капитала в уставном фонде до 50-ти и более процентов, то теряют право собственности. Прямая конфискация, и опять-таки - внесудебная. И за деяния, никак не связанные с Уголовным кодексом. А как же с защитой прав иностранных инвесторов? Как быть с развитием рынка слияний и поглощений? И вообще с привлечением иностранных инвестиций?



Теперь касательно самой приватизации земельных участков. В проекте закона она предусмотрена исключительно возмездной. Можно выкупать участки, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома. Статья изложена двусмысленно и допускает приобретение участка под домом любым лицом. Я считаю, что только собственник дома может приватизировать земельный участок. А еще лучше передать в собственность земельные участки под жилыми домами безвозмездно всем собственникам. Или - самой социально незащищенной категории населения - учителям, врачам, пенсионерам. военным, многодетным семьям, инвалидам. Это будет соответствовать принципам социальной справедливости.



Вопрос собственности на землю, находящуюся под садовыми домиками и дачами, под многоквартирными домами. В проекте закона отсутствуют нормы, регулирующие долевую и совместную собственность, отсутствует основание приобретения права на земельный участок в составе наследственной массы. Нет в проекте и механизма регулирования торговли земельными участками на вторичном рынке. Неясно, как и кем будет приватизирована земля, которую органы исполнительной власти уже изъяли и раздали различным ООО.



Из проекта закона необоснованно исключена норма, имеющаяся в действующем законодательстве - получение согласия собственника жилого дома на изъятие у него земельного участка. В настоящее время, когда земля является государственной, эта норма имеется в законодательстве. Как только земля становится частной собственностью, норму почему-то исключают из проекта закона. Нонсенс.



Не полностью изложены права собственников. Отсутствует право мены, дарения, наследования. Вместо этого - расплывчатая фраза: «и иные права, предусмотренные законодательством». Абсурдом видится и другой постулат: «не нарушая права и законные интересы физических и юридических лиц, государства». С физическими и юридическими лицами понятно, но при чем здесь государство? Оно каким боком присутствует на моем участке?



Нет ясности и с налогообложением приватизированных земельных участков. По логике (и прецедентам зарубежного опыта) земельный налог на участки, находящиеся в собственности, должен быть отменен.



В проекте закона необоснованно много отсылочных норм, туманных формулировок. Например, в норме для собственников предусмотрено выполнение иных требований законодательства. Каких требований, какого законодательства - каждый должен домысливать самостоятельно. Отсылочные нормы, подобные указанным, это прямой путь к конфликтам, недоразумениям, злоупотреблениям и коррупции.



Для введения частной собственности на землю необходимо, прежде всего, внести изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан, в которой земля является общенациональным богатством. Без принятия изменений и дополнений в Конституцию этот закон, равно как и другие нормативно-правовые акты по приватизации земли, - не более, чем бумажка, никого и ни к чему не обязывающая. А это - еще одно и очень весомое основание для прекращения права собственности.



Есть необходимость параллельно подготовить целый пакет изменений в Гражданский, Земельный, Жилищный, Налоговый кодексы, законы о собственности, защите частной собственности и другие. Это необходимо для гармонизации законодательства и во избежание столкновений норм права.



Григорий Борисов, юрист.

После прочтения проекта закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения», подготовленного в недрах Министерства экономики и промышленности Узбекистана, в голову лезут очень нехорошие мысли. Похоже, что проект направлен на достижение двух целей: создать иллюзию права собственности на землю у населения за счет средств населения, существенно упростив отъём (изъятие) у него собственности. Лично я, если закон будет принят в том виде, в котором предложен для обсуждения, не буду приватизировать земельный участок под своим домом. И деньги будут целее, и дом.Теперь - по порядку. Целью введения частной собственности на землю должно быть увеличение числа собственников, капитализация экономики за счет вовлечения в гражданский оборот части национального достояния страны, а также повышение благосостояния и защищенности физических и юридических лиц. В действующем законодательстве довольно четко прописаны основания для изъятия земельных участков - для государственных и общественных нужд. И нужды эти перечислены: оборона, государственная безопасность, экологическая безопасность, строительство дорог, мостов, тоннелей…В проекте закона, послужившего поводом для этих заметок, к уже имеющимся добавлен ряд других оснований отъема собственности. К примеру, «реализация градостроительной документации по планированию и застройки территорий в части организации функционального зонирования территории населенного пункта». Что это означает? Или: «строительство крупных градообразующих объектов, учтенных градостроительной документацией». Сейчас по законодательству требуется утвержденный генплан.Следующее основание для изъятия земельных участков: «а также в других случаях, предусмотренных законами и решениями Президента». Каких законов, каких решений, в каких случаях? Полный простор для творчества органов исполнительной власти. Для сведения разработчиков проекта: такого понятия, как «решения Президента» законодательством не предусмотрено. Есть указы, постановления и распоряжения главы государства. И у каждого из них свой правовой статус.Теперь о новации в законодательстве - «Особые случаи прекращения права собственности» (статья 12 проекта). Статья предусматривает прекращение права частной собственности в случае прекращения гражданства физическим лицом с последующим возмещением убытков (неизвестно, в какие сроки). Если говорить юридическим языком - это национализация. Если убытки не будут возмещены - конфискация. Причем, конфискация внесудебная. К слову, эту статью можно рассматривать и как санкцию, применяемую к лицу, вышедшему из гражданства Республики Узбекистан. Можно рассматривать и как угрозу. Выйдешь из гражданства - потеряешь собственность.Вторая часть этой статьи касается предприятий с иностранными инвестициями. Если они увеличат долю иностранного капитала в уставном фонде до 50-ти и более процентов, то теряют право собственности. Прямая конфискация, и опять-таки - внесудебная. И за деяния, никак не связанные с Уголовным кодексом. А как же с защитой прав иностранных инвесторов? Как быть с развитием рынка слияний и поглощений? И вообще с привлечением иностранных инвестиций?Теперь касательно самой приватизации земельных участков. В проекте закона она предусмотрена исключительно возмездной. Можно выкупать участки, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома. Статья изложена двусмысленно и допускает приобретение участка под домом любым лицом. Я считаю, что только собственник дома может приватизировать земельный участок. А еще лучше передать в собственность земельные участки под жилыми домами безвозмездно всем собственникам. Или - самой социально незащищенной категории населения - учителям, врачам, пенсионерам. военным, многодетным семьям, инвалидам. Это будет соответствовать принципам социальной справедливости.Вопрос собственности на землю, находящуюся под садовыми домиками и дачами, под многоквартирными домами. В проекте закона отсутствуют нормы, регулирующие долевую и совместную собственность, отсутствует основание приобретения права на земельный участок в составе наследственной массы. Нет в проекте и механизма регулирования торговли земельными участками на вторичном рынке. Неясно, как и кем будет приватизирована земля, которую органы исполнительной власти уже изъяли и раздали различным ООО.Из проекта закона необоснованно исключена норма, имеющаяся в действующем законодательстве - получение согласия собственника жилого дома на изъятие у него земельного участка. В настоящее время, когда земля является государственной, эта норма имеется в законодательстве. Как только земля становится частной собственностью, норму почему-то исключают из проекта закона. Нонсенс.Не полностью изложены права собственников. Отсутствует право мены, дарения, наследования. Вместо этого - расплывчатая фраза: «и иные права, предусмотренные законодательством». Абсурдом видится и другой постулат: «не нарушая права и законные интересы физических и юридических лиц, государства». С физическими и юридическими лицами понятно, но при чем здесь государство? Оно каким боком присутствует на моем участке?Нет ясности и с налогообложением приватизированных земельных участков. По логике (и прецедентам зарубежного опыта) земельный налог на участки, находящиеся в собственности, должен быть отменен.В проекте закона необоснованно много отсылочных норм, туманных формулировок. Например, в норме для собственников предусмотрено выполнение иных требований законодательства. Каких требований, какого законодательства - каждый должен домысливать самостоятельно. Отсылочные нормы, подобные указанным, это прямой путь к конфликтам, недоразумениям, злоупотреблениям и коррупции.Для введения частной собственности на землю необходимо, прежде всего, внести изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан, в которой земля является общенациональным богатством. Без принятия изменений и дополнений в Конституцию этот закон, равно как и другие нормативно-правовые акты по приватизации земли, - не более, чем бумажка, никого и ни к чему не обязывающая. А это - еще одно и очень весомое основание для прекращения права собственности.Есть необходимость параллельно подготовить целый пакет изменений в Гражданский, Земельный, Жилищный, Налоговый кодексы, законы о собственности, защите частной собственности и другие. Это необходимо для гармонизации законодательства и во избежание столкновений норм права.