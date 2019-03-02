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Урок математика

1 марта после полудня на ташкентском кладбище Чигатай было предано земле тело основателя Комитета защиты прав личности Узбекистана, профессора Марата Тешаевича Захидова, скоропостижно скончавшегося в Израиле 24 февраля этого года.

Сегодня можно констатировать, что фундаментом всего сделанного М. Захидовым при жизни, был четкий математический анализ, минимизировавший или абсолютно исключавший непредвиденные обстоятельства и не запрограммированные неожиданности. С тем же математическим хладнокровием, похоже, профессор спроектировал и собственную смерть.

Как и первый президент Узбекистана, стратегический курс которого он безоговорочно поддерживал, М. Захидов оставил этот мир за пять месяцев до своего 79-летия. Игнорируемый властью при жизни, после смерти он был удостоен информационного сообщения Министерства иностранных дел. Категорически не признававший религиозных догм, умудрился отдать богу душу на земле зарождения трех религий. Будучи отнюдь не безгрешным, был захоронен в пятницу – священный для мусульман день.

Мистика или высшая математика?

Урок математика


Соб. инф.



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Просмотров: 619     2 марта 2019



 
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