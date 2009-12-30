Самолёт занесло на грунт

2 марта в 21:59 по московскому времени воздушное судно Boeing-767 UK67008 Uzbekistan Airways при выполнении регулярного пассажирского рейса HY631 по маршруту Ташкент–Санкт-Петербург после посадки в аэропорту «Пулково» передними колесами шасси сошло на грунт. На борту находились 241 пассажир и 15 членов экипажа.
Возможными причинами происшествия могли стать погодные условия, состояние полосы и рулежной дорожки, сообщила пресс-служба авиакомпании Узбекистана.
Самолет повреждений не получил, аварийная эвакуация пассажиров не потребовалась.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства