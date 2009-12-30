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Самолёт занесло на грунт

2 марта в 21:59 по московскому времени воздушное судно Boeing-767 UK67008 Uzbekistan Airways при выполнении регулярного пассажирского рейса HY631 по маршруту Ташкент–Санкт-Петербург после посадки в аэропорту «Пулково» передними колесами шасси сошло на грунт. На борту находились 241 пассажир и 15 членов экипажа.

Возможными причинами происшествия могли стать погодные условия, состояние полосы и рулежной дорожки, сообщила пресс-служба авиакомпании Узбекистана.

Самолет повреждений не получил, аварийная эвакуация пассажиров не потребовалась.

Самолёт занесло на грунт


Соб. инф.



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Просмотров: 363     3 марта 2019


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