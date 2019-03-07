Ждут, когда помрёт?

26 февраля сего года мы опубликовали статью под заголовком «Иллюзия справедливости», где подробно рассказали, как с помощью прокуратуры и суда предприниматель Ф. Шаюнусов в 2015 году был лишен денег, бизнеса и собственности в виде ресторана «Узбегим» (ныне - «Султан»).

После смены власти ему удалось прекратить незаконно возбужденные против него уголовные дела в связи с отсутствием в его деяниях состава какого-либо преступления. Удалось добиться проведения служебного расследования, выявившего ряд грубых и преднамеренных нарушений, приведших к принятию незаконных судебных решений, указанных в соответствующем заключении Высшего судейского совета. Заключение совета послужило основанием для возбуждения против судей уголовного дела со стороны Генеральной прокуратуры.

Председатель Верховного суда, генеральный прокурор, председатель Высшего судейского совета лично ознакомлены с делом и прекрасно осведомлены, что незаконными решениями судов человека ни за что лишили бизнеса и собственности. Главный судейский авторитет даже удостоил Ф. Шаюнусова беседой, правда ограничился фразой: «Мы разберёмся и сообщим».

Руководство Высшего судейского совета, констатировав незаконность судебных решений по отъему собственности, не сочло нужным выдать данный документ Ф. Шаюнусову.

Генеральный прокурор пошёл дальше всех – приостановил ранее возбужденное уголовное дело по факту принятия судьями незаконных решений. Не потому ли, что борьба с коррупцией представляется некоторым ответственным чиновником, как сюжет с рыбалки телеканала DISKOVERY: поймали, показали, отпустили…

Тем временем человек, у которого всё отняли, несколько лет обивает пороги правоприменительных и судебных ведомств в надежде на окончательное торжество закона и справедливости. А те, чьим порогам он вынужден кланяться, ждут, когда пострадавший рухнет замертво и дело можно будет сдать в архив. Нет человека – нет проблемы.