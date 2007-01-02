О Евдоким Кириллыче и Кисе Моисеевне

Инициативная группа из числа бывших жителей Ташкента, ныне проживающих в Нью-Йорке, вышла с инициативой создания в столице Узбекистана музея эвакуации. Желательно - возле железнодорожного вокзала.







В письме, направленном в адрес политического руководства Узбекистана и нашей редакции, отмечено, что данный проект не коммерческий, а дань уважения народу, «который в лихую годину принял, приютил, обогрел, сохранил и спас более миллиона жизней». По мнению эмигрантов, это стало толчком для экономического роста Узбекистана, так как многие беженцы обрели здесь вторую родину «и вложили свой интеллектуальный потенциал в развитие страны».







