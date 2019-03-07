Препятствует возмещению



За пользование интернетом и препятствование возмещению нанесенного экономического ущерба, установленного по уголовному делу, старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой изменены условия содержания: с ограничения свободы по месту жительства на отбывание назначенного срока в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Изменение условий содержания 5 марта этого года узаконил Яшнабадский районный суд по уголовным делам. Прокуратура также напомнила, что приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была осуждена к 10 годам лишения свободы.





