Всякая веревочка имеет длину



13 ноября 2017 года наше издание опубликовало материал «Недетские игры недетского мира», рассказав, как южнокорейская корпорация KOREA RENTAL, выделившая без малого 5 миллионов долларов США на реконструкцию здания бывшего «Детского мира» на столичном рынке «Эски Жува», оказалась у разбитого корыта. Причина - судебный произвол и незаконное вмешательство в предварительное следствие вышестоящих прокурорских работников.



Мы умышленно обошли имена-фамилии и должности чиновников судебного и надзорного ведомств, адвокатской фирмы, содействовавших незаконному присвоению денежных средств иностранного инвестора. Сегодня, заинтересовавшись судьбой инвестора, выяснили, что после публикации генеральной прокуратурой было завершено расследование части уголовного дела и приговором Шайхантахурского районного суда от 16.07.2018 года некоторые лица, причастные к совершению преступления против корпорации KOREA RENTAL, были привлечены к уголовной ответственности, а причиненный потерпевшему материальный ущерб полностью возмещен. Уже хорошо - Узбекистан медленно, со скрипом, но движется к поставленной президентом цели – обеспечению законности.



Но не это обстоятельство стало поводом для возвращения к теме. Днями мы сообщали о проблеме фармацевтических компаний – тоже иностранных, которые, как и в описанной выше ситуации, стали жертвами судебно-правового беспредела. В обоих ситуациях привлекает внимание одна деталь: и в делах, связанных с KOREA RENTAL, и в делах по искам фармацевтических компаний, замешаны сотрудники одной и той же адвокатской фирмы.



Касательно KOREA RENTAL уже доказано, что они практически всем коллективом, при полной судебной поддержке фабриковали гражданские и хозяйственные дела с целью преступного завладения имуществом. Тот же почерк прослеживается и в ситуации с фармацевтическими компаниями, с той лишь разницей, что эта преступная деятельность еще не стала предметом расследования.



Впрочем, о каком расследовании может идти речь, если до настоящего момента не разрешен вопрос о привлечении к уголовной ответственности основных организаторов и исполнителей преступления, направленного на завладение имуществом KOREA RENTAL. Сотрудники адвокатской фирмы, хоть и разбежались кто куда, но продолжают преспокойно функционировать в адвокатском сообществе. Выносившие незаконные решения судьи по-прежнему продолжают вершить «правосудие». Надзорное ведомство, имеющее все доказательства их виновности, молчит. Есть информация, что производство по уголовному делу в этой части приостановлено по личному указанию генерального прокурора.



По всей видимости, дела фармацевтических компаний не сдвигаются с мертвой точки по той же причине. Иначе как можно расценивать отписку заместителя генерального прокурора Г. Хидоятова, полностью игнорирующего закон и выводы рабочей группы, сформированной по личному указанию того же генерального прокурора. Мы уже не говорим о руководстве Верховного суда, которое находится в фактической зависимости от позиции прокуратуры.



Сейчас президентом Узбекистана развернута широкомасштабная кампания по борьбе с коррупцией в правоохранительных структурах и судах. В рамках этой кампании сформирована следственно-оперативная группа, расследующая деяния чиновников высшего ранга. Нам кажется, самое время обратить этой группе внимание на изложенные выше факты. Тем более, все материалы уже готовы к опубликованию, и не остаётся ничего, как просто дать им объективную правовую оценку. Разматывание этого клубка прольет свет на причины столь рьяного лоббирования интересов преступников и нарушения прав иностранных инвесторов.

Редакция



P.S. 5 марта были произведены обыски в рабочих кабинетах заместителя генерального прокурора Гайрата Хидоятова и начальника управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве Икрома Исканова. Днями ранее сняты с должности начальник управления по расследованию особо тяжких преступлений Шохмухаммадбек Мухамеджанов и заместитель прокурора Ташкента Ёркин Абдуллаев. Все они имеют прямое отношение к проблеме, о которой мы рассказали выше. И не только они.



Мы умышленно обошли имена-фамилии и должности чиновников судебного и надзорного ведомств, адвокатской фирмы, содействовавших незаконному присвоению денежных средств иностранного инвестора. Сегодня, заинтересовавшись судьбой инвестора, выяснили, что после публикации генеральной прокуратурой было завершено расследование части уголовного дела и приговором Шайхантахурского районного суда от 16.07.2018 года некоторые лица, причастные к совершению преступления против корпорации KOREA RENTAL, были привлечены к уголовной ответственности, а причиненный потерпевшему материальный ущерб полностью возмещен. Уже хорошо - Узбекистан медленно, со скрипом, но движется к поставленной президентом цели – обеспечению законности.Но не это обстоятельство стало поводом для возвращения к теме. Днями мы сообщали о проблеме фармацевтических компаний – тоже иностранных, которые, как и в описанной выше ситуации, стали жертвами судебно-правового беспредела. В обоих ситуациях привлекает внимание одна деталь: и в делах, связанных с KOREA RENTAL, и в делах по искам фармацевтических компаний, замешаны сотрудники одной и той же адвокатской фирмы.Касательно KOREA RENTAL уже доказано, что они практически всем коллективом, при полной судебной поддержке фабриковали гражданские и хозяйственные дела с целью преступного завладения имуществом. Тот же почерк прослеживается и в ситуации с фармацевтическими компаниями, с той лишь разницей, что эта преступная деятельность еще не стала предметом расследования.Впрочем, о каком расследовании может идти речь, если до настоящего момента не разрешен вопрос о привлечении к уголовной ответственности основных организаторов и исполнителей преступления, направленного на завладение имуществом KOREA RENTAL. Сотрудники адвокатской фирмы, хоть и разбежались кто куда, но продолжают преспокойно функционировать в адвокатском сообществе. Выносившие незаконные решения судьи по-прежнему продолжают вершить «правосудие». Надзорное ведомство, имеющее все доказательства их виновности, молчит. Есть информация, что производство по уголовному делу в этой части приостановлено по личному указанию генерального прокурора.По всей видимости, дела фармацевтических компаний не сдвигаются с мертвой точки по той же причине. Иначе как можно расценивать отписку заместителя генерального прокурора Г. Хидоятова, полностью игнорирующего закон и выводы рабочей группы, сформированной по личному указанию того же генерального прокурора. Мы уже не говорим о руководстве Верховного суда, которое находится в фактической зависимости от позиции прокуратуры.