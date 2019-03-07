 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Право Всякая веревочка имеет длину
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Всякая веревочка имеет длину

13 ноября 2017 года наше издание опубликовало материал «Недетские игры недетского мира», рассказав, как южнокорейская корпорация KOREA RENTAL, выделившая без малого 5 миллионов долларов США на реконструкцию здания бывшего «Детского мира» на столичном рынке «Эски Жува», оказалась у разбитого корыта. Причина - судебный произвол и незаконное вмешательство в предварительное следствие вышестоящих прокурорских работников.

Мы умышленно обошли имена-фамилии и должности чиновников судебного и надзорного ведомств, адвокатской фирмы, содействовавших незаконному присвоению денежных средств иностранного инвестора. Сегодня, заинтересовавшись судьбой инвестора, выяснили, что после публикации генеральной прокуратурой было завершено расследование части уголовного дела и приговором Шайхантахурского районного суда от 16.07.2018 года некоторые лица, причастные к совершению преступления против корпорации KOREA RENTAL, были привлечены к уголовной ответственности, а причиненный потерпевшему материальный ущерб полностью возмещен. Уже хорошо - Узбекистан медленно, со скрипом, но движется к поставленной президентом цели – обеспечению законности.

Но не это обстоятельство стало поводом для возвращения к теме. Днями мы сообщали о проблеме фармацевтических компаний – тоже иностранных, которые, как и в описанной выше ситуации, стали жертвами судебно-правового беспредела. В обоих ситуациях привлекает внимание одна деталь: и в делах, связанных с KOREA RENTAL, и в делах по искам фармацевтических компаний, замешаны сотрудники одной и той же адвокатской фирмы.

Касательно KOREA RENTAL уже доказано, что они практически всем коллективом, при полной судебной поддержке фабриковали гражданские и хозяйственные дела с целью преступного завладения имуществом. Тот же почерк прослеживается и в ситуации с фармацевтическими компаниями, с той лишь разницей, что эта преступная деятельность еще не стала предметом расследования.

Впрочем, о каком расследовании может идти речь, если до настоящего момента не разрешен вопрос о привлечении к уголовной ответственности основных организаторов и исполнителей преступления, направленного на завладение имуществом KOREA RENTAL. Сотрудники адвокатской фирмы, хоть и разбежались кто куда, но продолжают преспокойно функционировать в адвокатском сообществе. Выносившие незаконные решения судьи по-прежнему продолжают вершить «правосудие». Надзорное ведомство, имеющее все доказательства их виновности, молчит. Есть информация, что производство по уголовному делу в этой части приостановлено по личному указанию генерального прокурора.

По всей видимости, дела фармацевтических компаний не сдвигаются с мертвой точки по той же причине. Иначе как можно расценивать отписку заместителя генерального прокурора Г. Хидоятова, полностью игнорирующего закон и выводы рабочей группы, сформированной по личному указанию того же генерального прокурора. Мы уже не говорим о руководстве Верховного суда, которое находится в фактической зависимости от позиции прокуратуры.

Сейчас президентом Узбекистана развернута широкомасштабная кампания по борьбе с коррупцией в правоохранительных структурах и судах. В рамках этой кампании сформирована следственно-оперативная группа, расследующая деяния чиновников высшего ранга. Нам кажется, самое время обратить этой группе внимание на изложенные выше факты. Тем более, все материалы уже готовы к опубликованию, и не остаётся ничего, как просто дать им объективную правовую оценку. Разматывание этого клубка прольет свет на причины столь рьяного лоббирования интересов преступников и нарушения прав иностранных инвесторов.

Редакция
P.S. 5 марта были произведены обыски в рабочих кабинетах заместителя генерального прокурора Гайрата Хидоятова и начальника управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве Икрома Исканова. Днями ранее сняты с должности начальник управления по расследованию особо тяжких преступлений Шохмухаммадбек Мухамеджанов и заместитель прокурора Ташкента Ёркин Абдуллаев. Все они имеют прямое отношение к проблеме, о которой мы рассказали выше. И не только они.

Всякая веревочка имеет длину






Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1457     6 марта 2019



 
Архив новостей
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31







 		Последние новости по рубрикам
  1. Снят с работы генеральный прокурор
    7 марта 2019 в рубрике Назначения
  2. 50 миллионов и посудная лавка
    7 марта 2019 в рубрике Ракурс
  3. Препятствует возмещению
    6 марта 2019 в рубрике Лица
  4. Всякая веревочка имеет длину
    6 марта 2019 в рубрике Право
  5. О Евдоким Кириллыче и Кисе Моисеевне
    6 марта 2019 в рубрике Факт
  6. Ждут, когда помрёт?
    5 марта 2019 в рубрике Право
  7. Самолёт занесло на грунт
    3 марта 2019 в рубрике Бывает...
  8. Green Card с женихом и невестой
    2 марта 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  9. Будущее в цифрах настоящего
    2 марта 2019 в рубрике Ситуация
  10. Урок математика
    2 марта 2019 в рубрике Факт
  11. Серо, сыро, срамота
    2 марта 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  12. Нет ума – пиши законы
    1 марта 2019 в рубрике Мнение
  13. От спайки до пайки
    28 февраля 2019 в рубрике Версия
  14. Орлан напряжённости
    27 февраля 2019 в рубрике Политика
  15. Иллюзия справедливости
    26 февраля 2019 в рубрике Право
  16. Прощай, Марат
    25 февраля 2019 в рубрике Лица
  17. Куда ведут - туда и идём
    24 февраля 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  18. Присягнувшие единожды
    23 февраля 2019 в рубрике Дата
  19. Кассовый разрыв
    22 февраля 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
  20. Конвой для судейского
    21 февраля 2019 в рубрике Бывает...
  21. Прибыл генерал из ЦК
    21 февраля 2019 в рубрике Связи
  22. Одарённых определят одаренные
    21 февраля 2019 в рубрике Факт
  23. Справедливость без обители
    20 февраля 2019 в рубрике Мнение
  24. Не российский формат
    20 февраля 2019 в рубрике Связи
  25. Сгорели мы по недоразумению
    19 февраля 2019 в рубрике Право
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Горькая правда  (12493 просмотров)
    9 февраля 2019 с сайта Ракурс
  2. Рокировка генеральских погон  (7907 просмотров)
    11 февраля 2019 с сайта Назначения
  3. Конвой для судейского  (6892 просмотров)
    21 февраля 2019 с сайта Бывает...
  4. Не с City, граждане  (6535 просмотров)
    12 февраля 2019 с сайта Факт
  5. Кассовый разрыв  (6441 просмотров)
    22 февраля 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  6. Прокурорский наехал на учителя  (6169 просмотров)
    12 февраля 2019 с сайта Бывает...
  7. Овцы для стрижки и коровы для дойки  (5919 просмотров)
    15 февраля 2019 с сайта Ракурс
  8. Палатка наложила в штаны  (5722 просмотров)
    5 февраля 2019 с сайта Бывает...
  9. Красивая жизнь за казённый счёт  (5674 просмотров)
    5 февраля 2019 с сайта Ситуация
  10. Почти забытые взрывы  (5659 просмотров)
    16 февраля 2019 с сайта Дата
  11. Узбекистан прирастает Сибирью  (5563 просмотров)
    6 февраля 2019 с сайта Связи
  12. От спайки до пайки  (5554 просмотров)
    28 февраля 2019 с сайта Версия
  13. Серо, сыро, срамота  (5125 просмотров)
    2 марта 2019 с сайта Взгляд непостороннего
  14. Крупнее, еще крупнее  (4851 просмотров)
    17 февраля 2019 с сайта Факт
  15. Как стать привлекательным  (4763 просмотров)
    13 февраля 2019 с сайта Братья
  16. Пересчитают и перепишут  (4740 просмотров)
    6 февраля 2019 с сайта Народ
  17. Сгорели мы по недоразумению  (4685 просмотров)
    19 февраля 2019 с сайта Право
  18. Иллюзия справедливости  (4556 просмотров)
    26 февраля 2019 с сайта Право
  19. Прощай, Марат  (4455 просмотров)
    25 февраля 2019 с сайта Лица
  20. Присягнувшие единожды  (4427 просмотров)
    23 февраля 2019 с сайта Дата
  21. Справедливость без обители  (4401 просмотров)
    20 февраля 2019 с сайта Мнение
  22. Наука отнимать и делить  (4311 просмотров)
    19 февраля 2019 с сайта Резонанс
  23. Ничто не проходит бесследно  (4192 просмотров)
    14 февраля 2019 с сайта Дата
  24. Не российский формат  (4179 просмотров)
    20 февраля 2019 с сайта Связи
  25. Нет ума – пиши законы  (4139 просмотров)
    1 марта 2019 с сайта Мнение
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства