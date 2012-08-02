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50 миллионов и посудная лавка

5 марта Узбекский металлургический комбинат объявил о 25-ти процентных скидках на отдельные виды стальной эмалированной посуды собственного производства. Скидки приурочены к празднику Навруз. Примечательно, что ровно месяц назад - 5 февраля 2019 года - военнослужащими подразделения КОГГ СГБ Узбекистана, осуществляющими охрану этого предприятия, было обнаружено и предотвращено хищение стальной эмалированной посуды, отгруженной цехом производства товаров народного потребления на 55 миллионов сумов. В ходе последующего расследования на складе готовой продукции была обнаружена недостача посуды на 1 миллиард сумов.

Материалы о хищениях КОГГ передал в правоохранительные органы, но как утверждают наши источники, хода дело не получило. Так и хочется задать вопрос: не ту ли посуду теперь сбывают со скидкой?

Напомним, что государственный пакет акций АО «Узметкомбинат» находится в доверительном управлении семьи Шодиевых в лице ИП ООО SFI Management Group. По признанию влиятельного чиновника Узбекистана, за семьей стоит Алишер Усманов - российский миллиардер узбекского происхождения, недавно переправивший на малую родину (в Намангансую область) 50 миллионов долларов наличными.

Откуда столько наличных, интересно?..

50 миллионов и посудная лавка


Соб. инф.



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Просмотров: 342     7 марта 2019


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