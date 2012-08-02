50 миллионов и посудная лавка



5 марта Узбекский металлургический комбинат объявил о 25-ти процентных скидках на отдельные виды стальной эмалированной посуды собственного производства. Скидки приурочены к празднику Навруз. Примечательно, что ровно месяц назад - 5 февраля 2019 года - военнослужащими подразделения КОГГ СГБ Узбекистана, осуществляющими охрану этого предприятия, было обнаружено и предотвращено хищение стальной эмалированной посуды, отгруженной цехом производства товаров народного потребления на 55 миллионов сумов. В ходе последующего расследования на складе готовой продукции была обнаружена недостача посуды на 1 миллиард сумов.



Материалы о хищениях КОГГ передал в правоохранительные органы, но как утверждают наши источники, хода дело не получило. Так и хочется задать вопрос: не ту ли посуду теперь сбывают со скидкой?



Напомним, что государственный пакет акций АО «Узметкомбинат» находится в доверительном управлении семьи Шодиевых в лице ИП ООО SFI Management Group. По признанию влиятельного чиновника Узбекистана, за семьей стоит Алишер Усманов - российский миллиардер узбекского происхождения, недавно



Откуда столько наличных, интересно?..



Материалы о хищениях КОГГ передал в правоохранительные органы, но как утверждают наши источники, хода дело не получило. Так и хочется задать вопрос: не ту ли посуду теперь сбывают со скидкой?Напомним, что государственный пакет акций АО «Узметкомбинат» находится в доверительном управлении семьи Шодиевых в лице ИП ООО SFI Management Group. По признанию влиятельного чиновника Узбекистана, за семьей стоит Алишер Усманов - российский миллиардер узбекского происхождения, недавно переправивший на малую родину (в Намангансую область) 50 миллионов долларов наличными.