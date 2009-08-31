Снят с работы генеральный прокурор

По информации из хорошо осведомленного источника, 6 марта президент Узбекистана
освободил Отабека Муродова от должности генерального прокурора страны. На
его место назначен генерал-лейтенант Пулат Бабаджанов, до настоящего
времени возглавлявший Министерство внутренних дел. Кто пришел на смену
П. Бабаджанову, пока неизвестно.
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