Снят с работы генеральный прокурор

По информации из хорошо осведомленного источника, 6 марта президент Узбекистана освободил Отабека Муродова от должности генерального прокурора страны. На его место назначен генерал-лейтенант Пулат Бабаджанов, до настоящего времени возглавлявший Министерство внутренних дел. Кто пришел на смену П. Бабаджанову, пока неизвестно.







