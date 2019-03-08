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Большой вам мужской любви!

Дорогие женщины! Редакция нашего издания от всей души поздравляет вас с Международным женским днем 8 марта! Мы искренне приветствуем действия власти, существенно расширившей диапазон применения ваших сил и способностей. Отныне вы с гордо поднятой головой можете не только рожать и воспитывать детей, варить суп и стирать бельё, но и пахать землю, управлять танком, добывать нефть и варить сталь. Вас запретили увольнять по достижении пенсионного возраста, и это еще один шаг к обеспечению гендерного равенства. Работайте, не покладая рук, хоть до ста лет, во благо семьи и родины.

Вы – наша надежда, опора и вдохновение! Наше вчера, сегодня и завтра. Для нас не будет большей радости, когда вы, отойдя от доменной печи, вытерев ветошью руки и смахнув трудовой пот со лба, ласково спросите: «Ты, наверное, проголодался, милый? Что приготовить на ужин?»

Счастья вам, дорогие женщины, и нашей большой мужской любви! Пусть минуют вас мартен, трактор и продольно-фрезерный станок.

Большой вам мужской любви!


Мужчины редакции



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Просмотров: 337     8 марта 2019



 
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