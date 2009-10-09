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«Мальчика для битья» удостоили приёма

7 марта президент Узбекистана принял сопредседателя узбекско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития России Максима Орешкина, которого в Государственной думе считают «мальчиком для битья», досрочно завернув с трибуны. Того самого, что принял решение назначить руководителем Кадастровой палаты безработного выходца из Таджикистана.

Стороны констатировали рост взаимной торговли и оценили перспективы инвестиционных проектов с участием российских компаний и банков в энергетической, нефтегазовой, химической, машиностроительной, электротехнической, текстильной и пищевой отраслях.

«Мальчика для битья» удостоили приёма


Соб. инф.



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Просмотров: 523     8 марта 2019


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